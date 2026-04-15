РФ подняла самолеты Ту-95 и запустила кучу "Шахедов": высокая угроза массированного удара

Россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 и запустили ударные БПЛА со многих направлений.

Россия подняла в воздух стратегическую авиацию

Главное:

Украинцев предупреждают об угрозе массированной атаки РФ

РФ подняла в небо 4 борта Ту-95

Также были произведены запуски БПЛА из многих точек

В России подняли в воздух стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о вероятном ракетном обстреле.

По предварительной информации, с авиабазы "Оленья" зафиксирован взлет 4 самолетов Ту-95МС. Вылет, скорее всего, носит боевой характер. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко и мониторинговые каналы.

Отмечается, что ракеты могут достичь воздушного пространства Украины уже около 18:30.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины уже довольно большое количество дронов. Зафиксированы запуски БПЛА типа "Shahed" из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского.

"Также дронов может быть много. Запуски произошли со многих направлений. Ожидаем 300–500 БПЛА", — сообщает Цаплиенко.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

Кроме того, минувшей ночью российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

Российские войска трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Читайте также:

О персоне: Андрей Цаплиенко Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

