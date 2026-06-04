Пионы растут, но не цветут: топ-6 ошибок садоводов и как их исправить

Пионы могут не цвести до трех лет. Но есть случаи, когда нужно срочно бить тревогу.

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Пышное цветение пионов зависит от нескольких простых процедур / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

Пионам необходимо от 8 до 10 часов прямого солнца ежедневно

Растения засухоустойчивы и не переносят избыточного застоя воды

После пересадки куст может адаптироваться и не цвести до трех лет

Пышные и ароматные пионы считаются настоящим украшением сада, однако иногда даже здоровые на вид кусты отказываются выпускать бутоны. Причин может быть несколько — от ошибок при посадке и неправильного ухода до неблагоприятных погодных условий.

Главред разобрался, что нужно пионам для цветения.

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Почему не цветут пионы

Пионы цветут весной, раскрывая пышные, фактурные цветы примерно с апреля по июнь. Точное время цветения во многом зависит от климата. Как правило, в более теплых регионах цветы появляются раньше, а в более холодных — позже.

Время цветения также зависит от сорта пиона, пишет Martha Stewart.

Первыми цветут древовидные пионы, папоротниковидные пионы и лесные пионы. Гибридные сорта зацветают в середине сезона, все остальные - во второй половине весны. Белые и нежно-розовые махровые пионы обычно зацветают последними.

Если ваши пионы не цветут, причин может быть несколько:

1. Недостаток солнечного света. Это одна из самых распространенных причин, по которой на кустах нет цветов.

В этом случае либо обрежьте дерево или кустарник, которое затеняет цветы, чтобы увеличить количество солнечного света, либо пересадите пион на солнечное место осенью.

2. Нехватка места для роста. У пионов толстая корневая система, поэтому посадка слишком близко друг к другу или к другим растениям может помешать им развиваться.

Эксперты рекомендуют размещать растения на расстоянии не менее 90 см друг от друга. Важно оставить достаточно места для корневой системы.

Кроме того, пионы любят хорошо дренированную почвой. Цветам не понравится место в саду, где постоянно влажно, а вода застаивается в грунте.

3. Чрезмерный полив. Хотя поливать пионы важно в период активного весеннего роста и во время развития новых корней осенью, не следует переувлажнять почву.

После укоренения пионы очень засухоустойчивы и гораздо лучше переносят засуху, чем переувлажненные условия.

4. Слишком глубокая посадка.

Еще одна распространенная ошибка — слишком глубоко заглублять корни пионов в почву. В самых холодных зонах (3 и 4) пионы следует сажать всего на 5 см ниже уровня почвы, не глубже.

В зонах 5-7 пионы следует сажать на глубину около 2,5 см. А в зоне 8, самой теплой, рекомендуется заглублять корни чуть ниже уровня почвы, не более чем на 1,2 см.

Чтобы проверить, правильно ли закопано ваше растение, осенью осторожно выкопайте яму и проверьте, на какой глубине от поверхности почвы расположены почки корневищ. Если они расположены слишком глубоко, переместите их, либо удалив часть почвы сверху, либо осторожно подложив лопату под корневой ком и добавив под него больше земли.

5. Болезни пионов.

Ботритис и мучнистая роса — два распространенных грибковых заболевания, которые могут помешать пионам полностью раскрыть свой потенциал.

Оба заболевания могут привести к тому, что бутоны так и не сформируются полностью, засохнут или загниют до цветения.

Чтобы бороться с болезнями, садоводы рекомендуют использовать фунгициды. Обрабатывать растение нужно каждые одну-две недели, как только вы заметите малейшие симптомы грибкового заболевания. Обязательно опрыскивайте как верхнюю, так и нижнюю сторону листьев.

6. Недавняя пересадка.

Не стоит ожидать, что все пионы зацветут в следующем сезоне после посадки. Хотя иногда это случается, но все же пионы обычно не цветут в первый год после посадки или пересадки. Для того, чтобы пион зацвел после пересадки, может потребоваться до трех лет.

Как заставить цвести пионы

Что же нужно пионам для цветения? Прежде всего, нужно избегать всех перечисленных ошибок. Кроме того, стоит следовать следующим советам:

1. Обрежьте пионы.

После того как пионы сбросят лепестки, обрежьте семенные коробочки. Это позволит растению направить энергию на цветение в следующем году.

Осенью травянистые и межвидовые пионы полностью срезают до земли, тогда как у древовидных пионов одревесневшие стебли оставляют, а листву удаляют или она опадает сама по себе.

2. Удобряйте пионы.

Цветы нужно подкармливать дважды в год: весной и осенью. Используйте удобрение, предназначенное для луковичных растений, так как многие универсальные удобрения содержат слишком много азота.

Если у вас бедная или песчаная почва, используйте удобрение для луковичных растений в середине лета — после того, как растение сбросит лепестки — и в конце августа.

3. Обеспечьте достаточное количество солнечного света.

Пионам для образования самых потрясающих цветов необходимы солнечные места. Для получения самых крупных и красивых цветков пиону нужно как минимум 10 часов прямого солнечного света каждый день. Восемь часов — это абсолютный минимум, необходимый пиону для полноценного раскрытия своего потенциала. Исключение составляют древесные пионы и межвидовые пионы, которые могут переносить полутень лучше, чем травянистые пионы.

Смотрите видео - Как правильно ухаживать за пионами:

Как писал Главред, флорист развенчала советы из интернета и раскрыла единственный рабочий метод добиться роскошного цветения пионов. Оказалось, что все дело в правильной посадке.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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