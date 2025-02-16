Как заставить кусты пионов обильно цвести: секрет кроется под землей

Флорист развенчала советы из интернета и раскрыла единственный рабочий метод добиться роскошного цветения короля цветов.

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Почему не цветет куст пиона и что делать? / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Пион не цветет – что делать? Такой вопрос задают многие садоводы. Причем кусты могут быть гигантскими, а цветение - очень редким и скудным, а то и вовсе отсутствует. В Интернете можно найти множество советов на тему, как заставить кусты пионов обильно цвести. Но не все они рабочие. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, что нужно сделать, чтобы растения действительно порадовали роскошными бутонами.

К слову, знали ли вы, что пионы любят компанию? Рядом с ними можно посадить практически что угодно, но есть и нежелательные соседи, которые загубят клумбу. Детальнее читайте в материале: Что можно и нельзя сажать рядом с пионами: правила, которые рискованно нарушать.

Почему не цветет куст пиона

Садоводы утверждают, что правильная посадка, а именно заглубление почек замещения на глубину не глубже 5 см, является залогом пышного цветения.

"Но я знаю, что при правильной посадке пионы тоже часто не цветут. К тому же известно, что даже оставшиеся в земле куски корней пиона после пересадки на глубине 30-40 см могут снова вырасти и образовать куст и благополучно зацвести сами по себе спустя пару-тройку лет. В общем, растение может выбирать себе удобную позицию для оптимального роста и цветения даже само по себе", - рассказала флорист.

Также садоводы говорят, что пионы нужно сажать лишь на открытом солнце.

"Но и это не всегда правда. Пионы обожают послеобеденное затенение на пару-тройку часов. К тому же в этом случае цветы цветут дольше на кусте и не так быстро опадают в жаркие дни. Но я согласна с тем, что тень и полутень для пионов совсем не подходит, цветов не будет", - отметила специалист.

Что касается основных рекомендаций относительно удобрений, времени обрезки листьев или отцветших бутонов – это всего лишь детали и весьма относительны. Эти советы нужно применять с учетом особенностей вашей климатической зоны, кислотности и строения почвы.

По словам флориста, для того, чтобы понять, в чем же секрет пышного цветения пионов и почему даже правильно посаженные, заглубленные на 5 сантиметров кусты пионов при наличии открытого солнца по крайней мере часов на 5-6 в день во многих случаях цветут очень скудно, нужно разобраться в уникальном строении корня пиона.

Он состоит из плетения толстых корней, которые могут достигать почти метра в длину. Общий диаметр корня пиона может достигать до двух метров. Поэтому как бы мы не старались аккуратно выкопать куст старого пиона, мы всегда видим лишь обрубленные куски корней.

Другой особенностью является и то, что всасывающие корешки расположены по краям запасающих корней, а в центре куста пиона всасывающих корешков мало или совсем нет. Этим и объясняется тот факт, что пиону требуется почти целый год после пересадки, чтобы возобновить цветение. За это время он сможет образовать достаточное количество всасывающих корешков.

Новые цветочные почки формируются, как правило, вокруг центра на запасающих корнях, которые расположены или растут близко к поверхности, на глубине где-то 5-10 см. И таким образом кус пиона разрастается вширь и цветет.

"Наблюдая за кустами пионов долгое время, я заметила, что именно после засушливых лет пионы наиболее скудно цветут. И пришла к выводу, что именно недостаток влаги и питания в предыдущем году и приводит к скудному цветению в следующем", - поделилась своими наблюдениями флорист.

Пионы - история происхождения и значение цветка Исторической родиной пионов считаются Сибирь, Западный Китай и Монголия. Оттуда пионы со временем перекочевали в Европу. Первыми как культурное декоративное растение пионы начали выращивать китайцы примерно в пятом веке до нашей эры. Эти цветы занимали почетное место в императорском саду. Со временем пионы перекочевали в Европу. В 18 веке этот цветок привезли из экспедиции англичане, занимавшиеся поиском новинок для королевского сада. Еще через сто лет первые саженцы появились в Канаде вместе с переселенцами. В Китае пион считался символ богатства, знатности и благополучия. Согласно повериям, этот цветок способен отгонять злых духов. Пион считается символом светлой чистой энергии Ян, его принято дарить в качестве пожелания благополучия. В Древней Греции пионы символизировали долголетие, а само название цветка переводится как "излечивающий" и "целительный". Подарить пион – означает пожелать благополучия, хорошего здоровья и долголетия. Также букет пионов может стать намеком на нежные чувства.

Как заставить пион цвести

Посадка молодого пиона - это несомненно важный момент.

"Для этого я выкапываю яму шириной около 50 сантиметров и глубиной около 40 см. На дно ямы я кладу крупные камни, можно куски кирпичей или поломанный керамзит или даже поломанный асфальт. Это необходимо не только для улучшения дренажа почвы. Моя цель иная. Я хочу заставить запасающие крупные корни пиона расти в горизонтальном положении, а не в глубину, потому что в таком положении неглубокого залегания корни пиона начинают продуцировать новые цветочные почки", - рассказала специалист.

Главная причина того, что пион не хочет разрастаться в стороны и цветет очень скудно, состоит в том, что запасающие корни растут в глубину, а причина этого - недостаточное количество влаги. Пион пытается ее найти, заглубляя корни, и именно поэтому пионы цветут хуже после засушливых лет. Плоские камни не позволят кустам заглубляться.

Для цветения пиона очень важен правильный полив. Флорист не рекомендует поливать в самый центр куста.

"Вместо этого я выкапываю небольшую канавку вокруг куста где-то на расстоянии полуметра от крайнего стебля и буду поливать, пропитывая землю именно в этом месте. На крупный пион в летнее время, если нет дождя, может потребоваться 2-3 ведра воды в неделю. Я собираю дождевую воду для этой цели, так как я заметила, что водопроводную воду пионы особо не любят. Но если нет дождевой, то можно и её использовать", - рассказала она.

Флорист утверждает, что если воспользоваться ее советами, то положительный результат, как правило, можно заметить на следующий год после посадки.

"Пионы практически не требуют ухода, и если сделать всё правильно, то будут радовать вас роскошным цветением многие годы", - резюмировала она.

Смотрите видео - Как заставить кусты пионов обильно цвести:

Как писал Главред, есть множество способов использовать корни, лепестки и даже семена пионов? Детальнее читайте в материале: Избавит от болезней и продлит молодость: что можно сделать из лепестков пиона.

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Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

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