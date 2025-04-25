Лучшие универсалы с пробегом: эксперты назвали 10 моделей, достойных внимания

Главное:
- Универсалы остаются в топах благодаря практичности, вместительности, комфорту, функциональности и экономичности
- Первое место в рейтинге занял Skoda Superb Combi, отмеченный за широкий выбор двигателей и просторный салон
Несмотря на доминирование автомобилейкроссоверов на рынке, в Европе не теряют популярности практичные и вместительные универсалы. Издание The Sun отмечает, что эти авто остаются выбором тех, кто ищет комфорт, функциональность и экономичность, пишет Главред.
Универсалы известны просторными салонами и большими багажниками, что делает их идеальными для ежедневных поездок и семейных путешествий. Они компактнее кроссоверов, но вполне способны конкурировать с ними в удобстве и возможностях.
Эксперты авторитетного издания Autocar составили рейтинг из десяти лучших универсалов с пробегом. В этот список вошли модели, которые обогнали конкурентов по соотношению цены, качества и надежности:
- Skoda Superb Combi
- Volkswagen ID.7 Tourer
- BMW 3 Series Touring
- Toyota Corolla Touring Sports
- Volvo V90
- Dacia Jogger
- Mercedes-Benz E-Class T-Modell
- BMW 5 серии Туринг
- Ford Focus Estate
- Citroen C5 X
Первое место заняла Skoda Superb Combi - универсал, получивший высокую оценку за широкий выбор двигателей, просторный салон и экономное потребление топлива, особенно в гибридной версии. В то же время эксперты обратили внимание на определенные недостатки: среди них - жесткая подвеска и иногда непредсказуемая работа трансмиссии.
Также автомеханик назвал лучшие авто с пробегом - ТОП-2 модели, которые не подведут.
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The Sun
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