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Даже если авто не было в списке: кто из водителей заплатит полный налог и штраф

Даяна Швец
19 апреля 2025, 12:10
224
Владельцам дорогих авто следить за обновлениями списка.
авто, деньги, штраф
Кто попадает под транспортный налог / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что надо знать о налогообложении:

  • Облагаются налогом легковые авто до 5 лет стоимостью более 3 млн грн
  • Список формируется по запросам ГНС и обращениям владельцев
  • Проверка авто происходит по списку Минэкономики

Министерство экономики Украины имеет право в течение года менять перечень автомобилей, подлежащих уплате транспортного налога. Как результат, это создает дополнительные трудности для владельцев авто, ведь даже если машина не фигурирует в списке в начале года - она может быть добавлена позже, объясняет Главред со ссылкой на Телеграф.

Особенно важно знать, что в случае внесения авто в список в течение года, налог придется уплатить за весь год полностью. Если этого не сделать вовремя - предусмотрены штрафы.

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Кто попадает под налог?

Налогообложению подлежат легковые авто, которые:

  • не старше 5 лет;
  • имеют среднерыночную стоимость более 3 миллионов гривен (375 минимальных зарплат в 2025 году).

Как формируется список?

Минэкономики обновляет перечень автомобилей на основании:

  1. запросов от Государственной налоговой службы;
  2. обращений владельцев транспортных средств, которых нет в имеющемся списке.

Обычно до 1 февраля перечень еще не является полным. Например, на запрос журналистов, почему в списке отсутствуют бренды как McLaren, Ferrari или Alpina, Минэкономики ответило, что на обращение ГНС был подан запрос в ГП "Держзовнишинформ" для оценки рыночной стоимости около 200 моделей, включая указанные бренды. После поступления соответствующей информации перечень дополнят.

Как проверить, подлежит ли авто налогообложению?

Основным показателем является наличие вашего авто в списке на сайте Минэкономики. Этот список обновляется ежегодно до 1 февраля. Если машина есть в перечне - налог придется платить, даже если ее стоимость, по вашим подсчетам, меньше 3 млн грн. Если же авто дороже, но отсутствует в списке - налог не начисляется (пока его не добавят).

Какова ответственность за несвоевременную уплату?

Владельцам дорогих авто стоит регулярно следить за обновлением перечня, чтобы избежать штрафов:

  • 5% от суммы налоговой задолженности при задержке до 30 дней;
  • 10% - при задержке более чем на 30 дней;
  • плюс ежедневная пеня.

Важно знать, что также и автомобили из США могут обернуться для украинских водителей неожиданными проблемами - от штрафов до ареста или временной потери водительского удостоверения.

Больше новостей для автомобилистов:

Что известно о Минэкономики?

Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины.

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