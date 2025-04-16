Работают как часы: ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами

Рейтинг базируется на анализе частоты технических неисправностей, отзывах владельцев и соотношении цены и качества тысяч моделей.

https://glavred.info/auto/rabotayut-kak-chasy-top-10-b-u-avtomobiley-do-8000-kotorye-sluzhat-godami-10656614.html Ссылка скопирована

10 проверенных моделей до $8000 / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Эксперты составили рейтинг надежных подержанных автомобилей стоимостью до $8000

Среди лидеров рейтинга - компактный кроссовер Honda CR-V (2011) с высокой оценкой надежности

Для многих автовладельцев главным фактором при выборе машины остается надежность. Эксперты издания SlashGear вместе с аналитиками собрали рейтинг подержанных автомобилей, которые стоят до $8000 и отличаются минимальным количеством поломок, пишет Главред.

Специалисты проанализировали тысячи моделей, учитывая частоту технических неисправностей, отзывы владельцев и соотношение цены и качества. На основе этих данных был создан список из 10 моделей, демонстрирующих стабильную работу годами.

видео дня

10 самых надежных авто до $8000:

Honda CR-V (2011)

Chevrolet Volt (2011)

Chevrolet Malibu (2012)

Buick Lucerne (2011)

Cadillac DTS (2011)

Toyota Corolla (2012)

Toyota Camry (2012)

Toyota Prius (2011)

Honda Fit/Jazz (2011)

Scion xD (2012)

Среди фаворитов - компактный кроссовер Honda CR-V (2011), набравший 90 баллов из 100, и гибридный Chevrolet Volt (2011), ставший неожиданным героем рейтинга. Благодаря сочетанию экономичности, электрической технологии и выносливости, Volt обошел многих более дорогих конкурентов.

Кроме этого, эксперты назвали ТОП-3 кроссоверов, которые постоянно ломаются.

Больше новостей для автомобилистов:

Что известно о SlashGear? SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред