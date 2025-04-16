Работают как часы: ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами

Главное:
- Эксперты составили рейтинг надежных подержанных автомобилей стоимостью до $8000
- Среди лидеров рейтинга - компактный кроссовер Honda CR-V (2011) с высокой оценкой надежности
Для многих автовладельцев главным фактором при выборе машины остается надежность. Эксперты издания SlashGear вместе с аналитиками собрали рейтинг подержанных автомобилей, которые стоят до $8000 и отличаются минимальным количеством поломок, пишет Главред.
Специалисты проанализировали тысячи моделей, учитывая частоту технических неисправностей, отзывы владельцев и соотношение цены и качества. На основе этих данных был создан список из 10 моделей, демонстрирующих стабильную работу годами.
10 самых надежных авто до $8000:
- Honda CR-V (2011)
- Chevrolet Volt (2011)
- Chevrolet Malibu (2012)
- Buick Lucerne (2011)
- Cadillac DTS (2011)
- Toyota Corolla (2012)
- Toyota Camry (2012)
- Toyota Prius (2011)
- Honda Fit/Jazz (2011)
- Scion xD (2012)
Среди фаворитов - компактный кроссовер Honda CR-V (2011), набравший 90 баллов из 100, и гибридный Chevrolet Volt (2011), ставший неожиданным героем рейтинга. Благодаря сочетанию экономичности, электрической технологии и выносливости, Volt обошел многих более дорогих конкурентов.
Кроме этого, эксперты назвали ТОП-3 кроссоверов, которые постоянно ломаются.
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