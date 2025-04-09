Деньги на ветер: эксперты назвали ТОП-3 кроссовера, которые постоянно ломаются

Даже современные и премиальные кроссоверы могут иметь низкую надежность, что следует учитывать при выборе авто.

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Какие авто-кроссоверы не стоит брать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Наименее надежным оказалась Mazda CX-60 из-за проблем с подвеской и электроникой

Range Rover Velar попал в антирейтинг из-за проблем с качеством кузова и сборкой салона

Ford Kuga имеет неисправности аккумулятора, выхлопной системы, мультимедиа и электроники

Надежность автомобиля - один из главных приоритетов для большинства водителей. Но не все модели могут похвастаться долговечностью и минимумом поломок. Британское автоэкспертное издание What Car? составило список крупных кроссоверов, которые разочаровали своих владельцев частыми неисправностями, пишет Главред.

Специалисты собрали отзывы водителей, владеющих большими кроссоверами возрастом до пяти лет. Участники опроса поделились проблемами, с которыми сталкивались за время эксплуатации своих авто.

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Антирейтинг наименее надежных больших кроссоверов возглавили:

Mazda CX-60 (с 2022 г. по сегодняшний день) - худший показатель надежности среди всех моделей - всего 68,8%. Основные жалобы касаются поломок в подвеске и сбоев в работе электроники, не связанной с двигателем.

- худший показатель надежности среди всех моделей - всего 68,8%. Основные жалобы касаются поломок в подвеске и сбоев в работе электроники, не связанной с двигателем. Range Rover Velar (с 2017 г. по сегодняшний день) - премиальный стиль и роскошное оснащение не компенсируют технических недостатков. Владельцы отмечают проблемы с качеством кузова и неаккуратную сборку салона.

- премиальный стиль и роскошное оснащение не компенсируют технических недостатков. Владельцы отмечают проблемы с качеством кузова и неаккуратную сборку салона. Ford Kuga с дизельным мотором (2013-2020 гг.) - третье место в списке из-за частых неисправностей аккумулятора, выхлопной системы, мультимедиа и электроники. В более чем трети случаев ремонт занимал больше недели, хотя затраты оставались небольшими.

Эти модели показали, что даже современные или премиальные авто могут иметь серьезные проблемы с надежностью, поэтому стоит быть внимательным при выборе машины.

В то же время эксперты назвали ТОП-10 авто, которые становятся лучше с годами.

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Что за ресурс - What Car? What Car? - это британский медиа-бренд, который предоставляет информацию и советы покупателям автомобилей в течение более 40 лет. Он считается одним из самых авторитетных источников для тех, кто планирует приобрести новую или подержанную машину в Великобритании. Издание ежегодно присуждает награды "Car of the Year" и другие награды лучшим автомобилям в различных категориях, которые считаются очень престижными в Великобритании. What Car? также предлагает сервисы для поиска новых и подержанных автомобилей у дилеров, а также инструменты для сравнения моделей и цен.

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