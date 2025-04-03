Получение водительского удостоверения: теперь водителей будут проверять по-новому

Работодатели будут нести ответственность за допуск к работе водителей без медицинского осмотра.

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Справка о пригодности к вождению теперь станет электронной / Коллаж: Главред, фото: Autonews.com.ua, УНИАН

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Предлагается отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению транспортом.

Вместо бумажных планируется ввести электронные медицинские заключения через систему ЕСОЗ.

На основе медобследования будет формироваться электронное заключение с ограничениями или разрешением на управление.

Нардепы предлагают отменить бумажные справки о медицинской пригодности к управлению транспортом (форма №083/о) и ввести электронные медицинские заключения через систему ЕСОЗ, которая будет синхронизирована с Реестром военнообязанных "Оберіг". Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 3 апреля подал на рассмотрение соответствующий проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта №13131.

Авторы законопроекта отмечают, что такие изменения будут способствовать прозрачности и точности медицинских данных, поскольку вся информация о пригодности к управлению будет передаваться через систему "Трембита" в Единый государственный вебпортал электронных услуг, информационную систему МВД и других государственных органов.

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Также законодательство предусматривает, что все кандидаты в водители должны обязательно проходить медицинский осмотр, после которого будет приниматься решение об их пригодности к управлению транспортом. Кроме того, для водителей введут регулярные медицинские проверки, в частности перед и после рейсов.

В зависимости от категории транспортного средства водители будут делиться на две группы:

Группа I - владельцы легковых автомобилей (категории A, A1, B, B1, BE), а также трактористы.

- владельцы легковых автомобилей (категории A, A1, B, B1, BE), а также трактористы. Группа II - водители грузового и пассажирского транспорта (категории C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E), а также те, кто занимается перевозками как наемные работники или самозанятые лица.

На основе медицинского обследования будет формироваться электронное заключение с указанием возможных ограничений или разрешения на управление. В то же время работодатели и ответственные должностные лица будут нести ответственность за допуск к работе водителей, которые не прошли медицинский осмотр.

Кроме этого, 26 марта Михаил Радуцкий вместе с коллегами зарегистрировал законопроект №13138, который предлагает изменения в статью 129 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Нововведения предусматривают ответственность не только за игнорирование периодических медицинских осмотров, но и за пропуск обязательного медицинского обследования в определенный срок.

А для тех, кто планирует приобрести транспортное средство, эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года.

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Какие возрастные ограничения для получения водительских удостоверений в Украине? В Украине на февраль 2025 года установлены следующие возрастные ограничения для получения водительских удостоверений: 16 лет: Категории А1 (мопеды, мотороллеры), Категории А (мотоциклы) 18 лет: Категории В1 (квадроциклы, трициклы), Категории В (легковые автомобили), Категории С1 (грузовые автомобили), Категории С (большие грузовые автомобили) 19 лет: Категории BE (легковые автомобили с прицепом), Категории C1E (грузовые автомобили с прицепом), Категории СЕ (большие грузовые автомобили с прицепом) 21 год: Категории D1 (автобусы малого класса), Категории D (автобусы), Категории D1E (автобусы малого класса с прицепом), Категории DE (автобусы с прицепом), Категории Т (трамваи, троллейбусы) Важно отметить: Лица, управляющие транспортными средствами без соответствующего водительского удостоверения, могут быть привлечены к административной ответственности.

Для получения водительского удостоверения необходимо пройти медицинский осмотр и сдать теоретический и практический экзамены.

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