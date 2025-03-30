Почему лучше не парковать авто в гараже: автомеханик указал на опасность

Неправильная стоянка может привести к коррозии ключевых деталей авто и появлению ржавчины на кузове.

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Авто разрушается быстрее, если вы делаете это зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как гараж может разрушить ваш автомобиль

Почему зимой лучше парковаться на улице

Известный автомеханик Скотти Килмер поделился советами по правильной парковке автомобиля и рассказал, какие места могут оказаться наиболее опасными. Как заявил он на своем Ютуб-канале, гараж далеко не всегда является лучшим вариантом.

Хотя сейчас весна, погода меняется, и уже через несколько месяцев начнутся осенние дожди, а затем и зимние морозы. В этот период коммунальные службы будут посыпать дороги солью и песком, чтобы предотвратить гололед и улучшить сцепление авто с дорогой.

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Специалист предостерегает, что остатки соли, которые налипают на кузов и подвеску, становятся настоящей угрозой, когда автомобиль попадает в теплое помещение. Повышенная температура способствует растворению соли в воде, и этот агрессивный раствор начинает активно разъедать металл. В итоге это может привести к коррозии ключевых деталей авто и появлению ржавчины на кузове.

"Соль разъедает металл в вашей машине не в твердом виде, а в жидком. Если на улице мороз, то нет водного раствора, и ничего не разъедается", - объясняет эксперт.

Килмер советует зимой оставлять автомобиль под открытым небом, особенно во время сильных морозов.

В то же время в комментариях к его видео пользователи поделились собственными лайфхаками: если гаражное хранение неизбежно, стоит регулярно мыть машину, смывая остатки реагентов и таким образом уменьшая риск коррозии.

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Также объяснялось, для чего нужны ручки над дверью в авто.

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Кто такой Скотти Килмер? Скотти Килмер - известный американский автомеханик, который получил известность благодаря своему YouTube-каналу. Он имеет более 50 лет опыта работы с автомобилями, а его канал насчитывает более 5 миллионов подписчиков. На своем канале Скотти делится советами по ремонту и обслуживанию автомобилей, делает обзоры автомобилей, дает советы по выбору подержанных авто и раскрывает различные автомобильные лайфхаки. Он известен своими прямолинейными и часто противоречивыми высказываниями, а его советы базируются на многолетнем опыте работы с различными марками и моделями авто. Скотти Килмер является признанным экспертом по автомобилям Toyota.

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