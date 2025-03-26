Не все так очевидно: адвокат ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой"

Главное:
- Можно ли оштрафовать за аварийку как "благодарность"
- Какой шанс обжаловать решение полицейских в суде
В Украине водителей могут оштрафовать за неправильное использование предупредительных сигналов. Однако нет юридических оснований для штрафования водителей за "благодарность аварийкой". Об этом сообщил адвокат Вадим Володарский на своей странице в Facebook.
Он пояснил, что нет подтвержденных случаев, когда водителей штрафовали за такое использование аварийки. В то же время, в новостях, которые публикуют СМИ, часто ссылаются на часть 2 статьи 122 КоАП Украины.
Согласно разъяснению адвоката, эта статья указывает, что штрафы за "нарушение правил пользования предупредительными сигналами" накладываются только в случае "начала движения или изменения его направления".
"В случае невключения сигналов поворота во время маневра. Использование сигналов "не по назначению", в частности как "благодарности", а также и предупреждения встречных, и за пределами населенных пунктов без фар (а ближний свет в таком случае относится к предупредительным сигналам (п. 9.1 "г", п. 9.8 ПДД)) в худшем случае "тянут" на ст. 125 ПДД, которая в качестве взыскания предусматривает только предупреждение", - разъяснил адвокат.
Он подчеркнул, что нет прямого запрета на использование предупредительных сигналов для других целей, чем те, которые указаны в ПДД. Поэтому "благодарность аварийкой" не является нарушением. В случае попытки штрафовать за такую практику, водители имеют право обжаловать решение полицейских в суде.
Также напоминаем о правилах дорожного движения, которые определяют ситуации, когда водители имеют право использовать аварийную сигнализацию.
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Кто такой Вадим Володарский?
Вадим Володарский - это известный украинский адвокат, который специализируется на вопросах, связанных с правилами дорожного движения и административными правонарушениями. Он активно выступает в медиа и социальных сетях, предоставляя юридические консультации водителям и разъясняя их права.
Володарский имеет многолетний опыт работы в области права и известен своей экспертизой в вопросах, касающихся правил дорожного движения. Он часто комментирует резонансные случаи, связанные с нарушениями ПДД, и предоставляет юридические советы водителям.
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