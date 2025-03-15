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Самые надежные авто с пробегом: эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей

Даяна Швец
15 марта 2025, 14:50
330
Некоторые модели способны преодолевать сотни тысяч километров без серьезных неисправностей.
авто
ТОП-10 надежных моделей на вторичном рынке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Топ надежных авто, которые стоит покупать с пробегом
  • Эксперты объяснили, как выбрать надежный подержанный автомобиль

Надежность является одним из ключевых факторов при выборе автомобиля, особенно если речь идет о подержанном авто, которое может иметь скрытые технические проблемы. Эксперты CarBuzz составили рейтинг из 10 самых надежных подержанных автомобилей, доступных на вторичном рынке, пишет Главред.

Эти модели имеют высокие шансы преодолеть более 400 000 километров без существенных поломок.

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Рейтинг был сформирован на основе отзывов владельцев, которые поделились своим опытом эксплуатации и рассказали о частоте неисправностей своих транспортных средств.

ТОП-10 самых надежных авто с пробегом:

  • Toyota Land Cruiser (J100)
  • Toyota Prius (третье поколение)
  • Ford Crown Victoria (второе поколение)
  • Honda Civic (девятое поколение)
  • Honda Accord (восьмое поколение)
  • Lexus ES (четвертое поколение)
  • Ford F-150 (двенадцатое поколение)
  • Toyota Camry (XV30)
  • Toyota Tundra (второе поколение)
  • GMC Yukon (третье поколение)

Специалисты отметили, что Toyota Land Cruiser является одной из самых долговечных моделей. Это внедорожник с высоким уровнем комфорта и просторным интерьером, способный выдержать интенсивную эксплуатацию. Особенно рекомендуется версия J100 с 4,7-литровым бензиновым V8.

Также в список попал Toyota Prius третьего поколения, который зарекомендовал себя как экономичный и долговечный гибридный лифтбек.

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Что известно о CarBuzz?

CarBuzz - это онлайн-издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно известно своими подробными обзорами автомобилей, охватывающими технические характеристики, производительность, дизайн и цены. Сайт также предоставляет последние новости из автомобильной промышленности, аналитические статьи о тенденциях рынка и советы по покупке автомобилей.

Кроме того, CarBuzz предлагает большое количество видеообзоров, где можно увидеть автомобили в действии, а также имеет активное сообщество, где автолюбители могут обсуждать автомобили и делиться опытом.

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