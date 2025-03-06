Серьезные изменения в документах: в МВД предупредили водителей о важном обновлении

Рассказываем, какие документы необходимы для замены водительского удостоверения.

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Как получить новое водительское удостоверение / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Как обновить фото в водительском удостоверении

Как изменить водительское удостоверение после коррекции зрения

Водители, которые хотят изменить фото в своем удостоверении, могут обновить документ в сервисном центре МВД. Для этого нужно обратиться лично - приносить собственное фото не нужно, поскольку снимок сделают на месте. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Также замена документа возможна после коррекции зрения. Если во время получения водительского удостоверения водитель сдавал экзамены в очках, а впоследствии сделал операцию и больше не нуждается в них, для обновления прав понадобится медицинская справка, подтверждающая изменение состояния зрения.

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Какие документы необходимы для замены водительского удостоверения:

Паспорт гражданина Украины (если ID-карта не содержит информации о регистрации, нужна выписка или справка о месте жительства)

РНОКПП (идентификационный код).

Действующее водительское удостоверение.

Медицинская справка (если замена происходит по состоянию здоровья).

Если водитель заменяет права онлайн, фото останется таким же, как в предыдущем документе.

К слову, также рассказывалось, когда водителя могут наказать на 1000 гривен.

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Какие возрастные ограничения для получения водительских удостоверений в Украине? В Украине на февраль 2025 года установлены следующие возрастные ограничения для получения водительских удостоверений: 16 лет: Категории А1 (мопеды, мотороллеры), Категории А (мотоциклы) 18 лет: Категории В1 (квадроциклы, трициклы), Категории В (легковые автомобили), Категории С1 (грузовые автомобили), Категории С (большие грузовые автомобили) 19 лет: Категории BE (легковые автомобили с прицепом), Категории C1E (грузовые автомобили с прицепом), Категории СЕ (большие грузовые автомобили с прицепом) 21 год: Категории D1 (автобусы малого класса), Категории D (автобусы), Категории D1E (автобусы малого класса с прицепом), Категории DE (автобусы с прицепом), Категории Т (трамваи, троллейбусы) Важно отметить: Лица, управляющие транспортными средствами без соответствующего водительского удостоверения, могут быть привлечены к административной ответственности.

Для получения водительского удостоверения необходимо пройти медицинский осмотр и сдать теоретический и практический экзамены.

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