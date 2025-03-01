Кто должен уступить на дороге: непредсказуемый тест ПДД для умелых водителей

Проверьте себя, известны ли вам даже сложные автомобильные нюансы.

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Что нужно знать о движении трамваев - тест ПДД / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, YouTube-канал "За! Правилам"

Движение трамваев в городе регулируется по другим правилам, чем автомобильный трафик. YouTube-канал "За! Правилами" предложил тест для проверки знаний ПДД.

В одном из вопросов нужно определить, обязаны ли водители автомобилей уступать дорогу трамваю, который выезжает из депо.

На картинке показан трамвай, выезжающий из здания депо. Слева приближается красное авто, которое движется прямо, а справа - зеленое, которое планирует поворот налево.

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Варианты ответов:

пропускает красный автомобиль;

пропускает зеленый автомобиль;

уступают оба водителя;

ни один из них не должен останавливаться перед трамваем.

Многие могут вспомнить общее правило, что трамвай всегда имеет преимущество, или же применить принцип "препятствия справа". Однако в данной ситуации они не работают.

Согласно пункту 17.3 ПДД, на участках вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения автотранспорта, трамвай имеет приоритет. Однако выезд из депо является исключением: в таком случае именно водитель трамвая обязан уступить дорогу другим участникам движения.

Итак, правильный ответ - ни один из водителей автомобилей не должен пропускать трамвай.

Также предлагаем пройти другой интересный тест по ПДД. Надо определить, как правильно проехать сложный перекресток.

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