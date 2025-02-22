Как правильно проехать сложный перекресток: интересный тест ПДД для умелых водителей

Надо определить, какое авто должно проехать перекресток первым.

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Интересный тест ПДД / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, "Школа авто"

Задание на знание ПДД по теме проезда перекрестков предложил канал "Школа авто".

Условия следующие: на изображенном перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего - развернуться.

Задание для внимательных водителей / фото: канал "Школа авто"

Варианты ответа:

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Синий автомобиль, красный, зеленый. Зеленый автомобиль, синий, красный. Синий автомобиль, зеленый, снова синий, красный. Красный автомобиль, зеленый, зеленый, синий. Синий автомобиль, зеленый, зеленый, красный.

Анализ ситуации:

Красный автомобиль находится на второстепенной дороге (знак 2.1 "Уступить дорогу").

Синий и зеленый автомобили движутся по главной дороге (знак 2.3 "Главная дорога" с табличкой 7.8 "Направление главной дороги").

Водитель красного авто однозначно проедет перекресток последним.

Водители синего и зеленого авто должны руководствоваться правилом "препятствия справа".

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев", - согласно пункту 16.12 ПДД.

Решение задачи:

Первым на перекресток выезжает водитель синего автомобиля, поскольку он движется по главной дороге и сначала не имеет препятствий справа.

Однако во время разворота он оказывается в ситуации, когда справа приближается зеленый автомобиль, которому нужно уступить дорогу.

Зеленый автомобиль проезжает, после чего синий завершает маневр.

Последним перекресток пересекает водитель красного автомобиля.

Правильный ответ: №3.

А вот в этом тесте надо понять, как развернуться, не нарушая правила.

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