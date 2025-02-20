Как развернуться, не нарушая правила: интересный тест ПДД для самых внимательных

Предлагаем интересное задание, которое проверяет знание дорожных знаков. Какая из траекторий позволяет водителю автомобиля выполнить разворот в ситуации, изображенной на рисунке? Тест на ПДД был предложен сообществом "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)", пишет Главред.
Варианты ответов:
- А, Б, В.
- Б, В.
- Б.
- В.
- А.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи:
На участке дороги перед железнодорожным переездом водителю серого автомобиля предлагаются три различных варианта для выполнения разворота. На этом отрезке установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", указывающий на запрет движения в других направлениях и позволяющий проехать только прямо. Железнодорожный переезд не влияет на это правило, поскольку знак, установленный до перекрестка, действует до ближайшего перекрестка.
Таким образом, траектории А и Б запрещены. Водитель должен поехать до ближайшего перекрестка для разворота, что соответствует только траектории В.
Правильный ответ - В.
К слову, также предлагаем еще один интересных тест, где надо определить, кто пересечет перекресток третьим.
Больше новостей для автомобилистов:
- Можно ли поворачивать направо: тест ПДД, который запутывает многих водителей
- ТОП-10 лучших семейных авто: эксперты назвали самые комфортные модели
- Почему опытные водители всегда едят лимон перед долгой дорогой
Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред