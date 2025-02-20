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Как развернуться, не нарушая правила: интересный тест ПДД для самых внимательных

Даяна Швец
20 февраля 2025, 05:00
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Необходимо определить, разрешено ли выполнять разворот на дорогах с железнодорожным переездом.
Как развернуться, не нарушая правила: интересный тест ПДД для самых внимательных
Интересное задание на знание ПДД / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Предлагаем интересное задание, которое проверяет знание дорожных знаков. Какая из траекторий позволяет водителю автомобиля выполнить разворот в ситуации, изображенной на рисунке? Тест на ПДД был предложен сообществом "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)", пишет Главред.

Тест DA
Тест ПДД / фото: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Варианты ответов:

  • А, Б, В.
  • Б, В.
  • Б.
  • В.
  • А.
  • Все траектории запрещены.

Разбор задачи:

видео дня

На участке дороги перед железнодорожным переездом водителю серого автомобиля предлагаются три различных варианта для выполнения разворота. На этом отрезке установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", указывающий на запрет движения в других направлениях и позволяющий проехать только прямо. Железнодорожный переезд не влияет на это правило, поскольку знак, установленный до перекрестка, действует до ближайшего перекрестка.

Таким образом, траектории А и Б запрещены. Водитель должен поехать до ближайшего перекрестка для разворота, что соответствует только траектории В.

Правильный ответ - В.

К слову, также предлагаем еще один интересных тест, где надо определить, кто пересечет перекресток третьим.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?

Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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