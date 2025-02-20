Как развернуться, не нарушая правила: интересный тест ПДД для самых внимательных

Необходимо определить, разрешено ли выполнять разворот на дорогах с железнодорожным переездом.

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Интересное задание на знание ПДД / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Предлагаем интересное задание, которое проверяет знание дорожных знаков. Какая из траекторий позволяет водителю автомобиля выполнить разворот в ситуации, изображенной на рисунке? Тест на ПДД был предложен сообществом "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)", пишет Главред.

Тест ПДД / фото: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

Варианты ответов:

А, Б, В.

Б, В.

Б.

В.

А.

Все траектории запрещены.

Разбор задачи:

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На участке дороги перед железнодорожным переездом водителю серого автомобиля предлагаются три различных варианта для выполнения разворота. На этом отрезке установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", указывающий на запрет движения в других направлениях и позволяющий проехать только прямо. Железнодорожный переезд не влияет на это правило, поскольку знак, установленный до перекрестка, действует до ближайшего перекрестка.

Таким образом, траектории А и Б запрещены. Водитель должен поехать до ближайшего перекрестка для разворота, что соответствует только траектории В.

Правильный ответ - В.

К слову, также предлагаем еще один интересных тест, где надо определить, кто пересечет перекресток третьим.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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