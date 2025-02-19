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Почему опытные водители всегда едят лимон перед долгой дорогой

Даяна Швец
19 февраля 2025, 19:42
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Долгое путешествие, особенно если водитель испытывает сильную усталость, может привести к опасным ситуациям на дороге.
лимон, водитель, авто
Как лимон поможет избежать усталости за рулем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Что съесть перед дорогой, чтобы оставаться бодрым
  • Как лимон может спасти жизнь водителю

Опытные автомобилисты рекомендуют простой, но эффективный лайфхак перед дальней дорогой - съесть ломтик лимона. Об этом сообщает Главред со ссылкой на vnedorohznik.net.

Перед тем как сесть за руль, некоторые водители пробуют лимон, ведь считают, что он помогает сосредоточиться и легче управлять автомобилем.

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Длительная поездка, особенно когда водитель чувствует себя уставшим, может создать риск опасных ситуаций на дороге.

Яркий кислый вкус цитрусового способствует быстрому пробуждению и помогает оставаться бодрым. Таким образом, лимон перед началом путешествия может значительно снизить риск утомления за рулем. Водитель почувствует прилив энергии, уменьшит усталость и снизит вероятность заснуть во время движения.

Однако, если лимон не помог избавиться от сонливости, лучше остановиться, отдохнуть или даже отложить поездку, если усталость не удается преодолеть.

Кстати, также рассказывалось, как избежать запотевания окон в авто.

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vnedorozhnik.net - это украинский информационный ресурс, который специализируется на темах, связанных с дорожным движением, автомобилями и безопасностью на дорогах. На сайте публикуются статьи, новости, советы и разъяснения относительно правил дорожного движения, штрафов, технического состояния автомобилей и других аспектов, важных для водителей и автовладельцев

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