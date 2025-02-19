Почему опытные водители всегда едят лимон перед долгой дорогой

Долгое путешествие, особенно если водитель испытывает сильную усталость, может привести к опасным ситуациям на дороге.

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Как лимон поможет избежать усталости за рулем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Что съесть перед дорогой, чтобы оставаться бодрым

Как лимон может спасти жизнь водителю

Опытные автомобилисты рекомендуют простой, но эффективный лайфхак перед дальней дорогой - съесть ломтик лимона. Об этом сообщает Главред со ссылкой на vnedorohznik.net.

Перед тем как сесть за руль, некоторые водители пробуют лимон, ведь считают, что он помогает сосредоточиться и легче управлять автомобилем.

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Длительная поездка, особенно когда водитель чувствует себя уставшим, может создать риск опасных ситуаций на дороге.

Яркий кислый вкус цитрусового способствует быстрому пробуждению и помогает оставаться бодрым. Таким образом, лимон перед началом путешествия может значительно снизить риск утомления за рулем. Водитель почувствует прилив энергии, уменьшит усталость и снизит вероятность заснуть во время движения.

Однако, если лимон не помог избавиться от сонливости, лучше остановиться, отдохнуть или даже отложить поездку, если усталость не удается преодолеть.

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