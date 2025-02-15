ТОП-5 новых автомобилей в Украине дешевле $18 000: рейтинг моделей 2025 года

Рейтинг моделей для тих, хто не хоче переплачувати.

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Самые дешевые новинки на украинском рынке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие самые лучшие бюджетные автомобили в Украине

За какую минимальную цену можно приобрести авто

В начале 2025 года в Украине представлен ряд доступных новых автомобилей, которые позволяют приобрести транспортное средство без значительных затрат. Эксперты издания "Твоя машина" составили рейтинг пяти самых доступных моделей, которые можно приобрести на украинском рынке.

Какие ТОП-5 бюджетных авто 2025 года?

Chery Tiggo 2 Pro - от $14 700. Компактный кроссовер с 1,5-литровым двигателем (106 л.с.), современным дизайном и просторным салоном. Citroen C-Elysee - от $15 410. Практичный седан с 1,6-литровым дизельным двигателем (92 л.с.) и комфортной подвеской. Citroen C3 - от $15 800. Компактный хэтчбек с экономичным 1,2-литровым двигателем мощностью 82 л.с. Имеет яркий дизайн и оснащен современными системами безопасности. Renault Logan - от $16 000. Надежный седан с 1,0-литровым двигателем (73 л.с.), большим багажником и просторным салоном. Honda M-NV - от $17 500. Электрический кроссовер с запасом хода до 401 км и мощностью 163 л.с.

К слову, также недавно водителей предупреждали, что в Украине вводят новые штрафы до 8000 гривен. Эксперты объяснили, где теперь ездить запрещено.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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