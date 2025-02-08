Сумма наказания до 34 000 гривен: в Украине вводят новые штрафы для водителей

В Украине вводят жесткие наказания для нарушителей.

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Украинцам грозят новые штрафы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

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В Украине предлагают жесткие санкции за шумные автомобили

За чрезмерный шум придется заплатить до 34 000 грн

В Украине могут ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили создают чрезмерный шум. Законопроект №9564 предусматривает существенные взыскания, пишет Главред.

Сумма наказания может достигать 34 000 гривен. Однако, кроме финансовых санкций, нарушителям грозит лишение водительских прав.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что некоторые водители сознательно устанавливают на свои авто специальное оборудование, которое значительно повышает громкость двигателя. Это и стало причиной инициативы о введении штрафов.

Кроме финансового наказания, законопроект предусматривает возможность лишения водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

В то же время в документе уточняется, что в отдельных случаях повторное нарушение может наказываться только штрафом без дополнительных ограничений.

Штрафы и запреты для водителей - последние новости

Недавно эксперты объясняли, без каких двух вещей водителям нельзя садиться за руль. Иногда даже опытные водители могут не знать этого правила дорожного движения.

Кроме этого объяснялось, почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком. В этой стране, как оказалось, выдвигают крайне строгие требования к техническому состоянию их автомобилей.

Также рассказывалось, где водителей могут наказать за верхнюю одежду. Существуют все шансы "влететь" в штраф в размере около 5100 гривен.

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Почему из-за нарушения шумовых норм водителям грозят штрафы? Из-за нарушения шумовых норм водителям грозят штрафы по нескольким причинам, которые связаны как с общим комфортом граждан, так и с особыми условиями военного положения в Украине. Вот основные причины: Нарушение общественного спокойствия

Угроза безопасности во время военного положения

Негативное влияние на здоровье и экологию

Борьба с незаконным тюнингом

Введение суровых наказаний Таким образом, штрафы за нарушение шумовых норм внедряются для защиты общественного спокойствия, уменьшения стресса в условиях войны и улучшения экологической ситуации в городах.

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