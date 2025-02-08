Сумма наказания до 34 000 гривен: в Украине вводят новые штрафы для водителей

Главное:
- В Украине предлагают жесткие санкции за шумные автомобили
- За чрезмерный шум придется заплатить до 34 000 грн
В Украине могут ввести новые штрафы для водителей, чьи автомобили создают чрезмерный шум. Законопроект №9564 предусматривает существенные взыскания, пишет Главред.
Сумма наказания может достигать 34 000 гривен. Однако, кроме финансовых санкций, нарушителям грозит лишение водительских прав.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что некоторые водители сознательно устанавливают на свои авто специальное оборудование, которое значительно повышает громкость двигателя. Это и стало причиной инициативы о введении штрафов.
Кроме финансового наказания, законопроект предусматривает возможность лишения водительских прав на срок от трех до шести месяцев.
В то же время в документе уточняется, что в отдельных случаях повторное нарушение может наказываться только штрафом без дополнительных ограничений.
Штрафы и запреты для водителей - последние новости
Недавно эксперты объясняли, без каких двух вещей водителям нельзя садиться за руль. Иногда даже опытные водители могут не знать этого правила дорожного движения.
Кроме этого объяснялось, почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком. В этой стране, как оказалось, выдвигают крайне строгие требования к техническому состоянию их автомобилей.
Также рассказывалось, где водителей могут наказать за верхнюю одежду. Существуют все шансы "влететь" в штраф в размере около 5100 гривен.
Больше новостей для автомобилистов:
- Большинство водителей не догадывается: что означает надпись ODO на панели авто
- Опытные водители призвали возить в авто лак для ногтей: в чем причина
- У воров - ни единого шанса: механик назвал кнопку, которая спасет авто от кражи
Почему из-за нарушения шумовых норм водителям грозят штрафы?
Из-за нарушения шумовых норм водителям грозят штрафы по нескольким причинам, которые связаны как с общим комфортом граждан, так и с особыми условиями военного положения в Украине.
Вот основные причины:
- Нарушение общественного спокойствия
- Угроза безопасности во время военного положения
- Негативное влияние на здоровье и экологию
- Борьба с незаконным тюнингом
- Введение суровых наказаний
Таким образом, штрафы за нарушение шумовых норм внедряются для защиты общественного спокойствия, уменьшения стресса в условиях войны и улучшения экологической ситуации в городах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред