Большинство водителей не догадывается: что означает надпись ODO на панели авто

Некоторые водители удивляются, когда видят надпись ODO в своем авто.

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Надпись ODO в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, mashyna.com

Вы узнаете:

Как расшифровывается надпись ODO в авто

Какую функцию она выполняет

Современные автомобили имеют множество полезных функций, но значение некоторых символов и надписей водители не всегда могут понять. Одной из таких функций является надпись ODO на панели авто.

Главред решил разобраться, что означает ODO в автомобиле.

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Надпись ODO в авто

Как пишет издание "Твоя машина", сокращение ODO происходит от английского слова "odometer", что в переводе означает "счетчик пройденного расстояния". Само слово "odometer" имеет греческие корни и происходит от "hodós" - "дорога". В современном автомобильном мире этот термин применяется для обозначения общего пробега автомобиля с момента его выпуска.

Отмечается, что на приборной панели авто ODO всегда располагается рядом с цифровым или аналоговым счетчиком пробега. В большинстве автомобилей этот индикатор появляется на дисплее при выборе соответствующей функции бортового компьютера.

Кроме того, в зависимости от модели авто и особенностей его приборной панели, ODO может быть частью основного экрана или отдельного цифрового модуля.

Принцип работы одометра

Чтобы понять, как работает одометр, следует обратить внимание на следующее:

чтобы пройти один километр, колесу необходимо сделать четко фиксированное количество оборотов;

с учетом того, что количество оборотов колеса фиксировано, можно высчитать пройденный путь в километрах.

Эту информацию можно видеть на счетчике пробега. Также можно обнулить данные одометра перед поездкой, чтобы определить точное расстояние во время поездки из одного пункта в другой, для вычисления расхода топлива. При этом сбросить общий пробег автомобиля нельзя.

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