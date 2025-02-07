Большинство водителей не догадывается: что означает надпись ODO на панели авто

Вы узнаете:
- Как расшифровывается надпись ODO в авто
- Какую функцию она выполняет
Современные автомобили имеют множество полезных функций, но значение некоторых символов и надписей водители не всегда могут понять. Одной из таких функций является надпись ODO на панели авто.
Главред решил разобраться, что означает ODO в автомобиле.
Надпись ODO в авто
Как пишет издание "Твоя машина", сокращение ODO происходит от английского слова "odometer", что в переводе означает "счетчик пройденного расстояния". Само слово "odometer" имеет греческие корни и происходит от "hodós" - "дорога". В современном автомобильном мире этот термин применяется для обозначения общего пробега автомобиля с момента его выпуска.
Отмечается, что на приборной панели авто ODO всегда располагается рядом с цифровым или аналоговым счетчиком пробега. В большинстве автомобилей этот индикатор появляется на дисплее при выборе соответствующей функции бортового компьютера.
Кроме того, в зависимости от модели авто и особенностей его приборной панели, ODO может быть частью основного экрана или отдельного цифрового модуля.
Принцип работы одометра
Чтобы понять, как работает одометр, следует обратить внимание на следующее:
- чтобы пройти один километр, колесу необходимо сделать четко фиксированное количество оборотов;
- с учетом того, что количество оборотов колеса фиксировано, можно высчитать пройденный путь в километрах.
Эту информацию можно видеть на счетчике пробега. Также можно обнулить данные одометра перед поездкой, чтобы определить точное расстояние во время поездки из одного пункта в другой, для вычисления расхода топлива. При этом сбросить общий пробег автомобиля нельзя.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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