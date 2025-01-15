Зачем нужен 'плавник' на крыше автомобиля: водители будут удивлены

Вы узнаете:
- Почему на авто есть "плавник"
- Какую функцию он выполняет
Многие замечали странный "плавник" на крышах автомобилей. Водители чаще всего считают, что речь идет о декоративном элементе. Но на самом деле этот атрибут имеет очень полезный функционал.
Главред решил разобраться, почему на крыше авто есть "плавник".
Как появились "плавники" на авто
Впервые плавники на автомобилях появились еще в 1930-е годы. Сегодня принято считать, что первыми машинами с данным дизайнерским элементом были чешские "Татры". С самого начала акулий плавник был не просто украшением, а важным конструкционным элементом.
В частности, в чешских автомобилях он улучшал аэродинамические свойства и не давал задней части машины "гулять" во время поездки из-за разбалансировки, которая неизбежно происходила из-за заднего расположения мотора.
Для чего нужны "плавники" на авто
Как пишет издание "Твоя машина", плавник представляет собой изящный корпус антенны, улавливающей сигналы мобильной, радио и телевизионной сетей, а также GPS. Питается она от бортовой электросети.
Многие "плавники" ставят на машины с завода, но их также можно купить отдельно. Если вы активно пользуетесь внешними сетями и средствами навигации, то этот атрибут станет для вашего авто обязательным.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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