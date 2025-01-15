Зачем нужен 'плавник' на крыше автомобиля: водители будут удивлены

"Плавники" на автомобиле нужны не только для красоты.

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Почему на авто есть "плавник" / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему на авто есть "плавник"

Какую функцию он выполняет

Многие замечали странный "плавник" на крышах автомобилей. Водители чаще всего считают, что речь идет о декоративном элементе. Но на самом деле этот атрибут имеет очень полезный функционал.

Главред решил разобраться, почему на крыше авто есть "плавник".

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Как появились "плавники" на авто

Впервые плавники на автомобилях появились еще в 1930-е годы. Сегодня принято считать, что первыми машинами с данным дизайнерским элементом были чешские "Татры". С самого начала акулий плавник был не просто украшением, а важным конструкционным элементом.

В частности, в чешских автомобилях он улучшал аэродинамические свойства и не давал задней части машины "гулять" во время поездки из-за разбалансировки, которая неизбежно происходила из-за заднего расположения мотора.

Для чего нужны "плавники" на авто

Как пишет издание "Твоя машина", плавник представляет собой изящный корпус антенны, улавливающей сигналы мобильной, радио и телевизионной сетей, а также GPS. Питается она от бортовой электросети.

Многие "плавники" ставят на машины с завода, но их также можно купить отдельно. Если вы активно пользуетесь внешними сетями и средствами навигации, то этот атрибут станет для вашего авто обязательным.

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