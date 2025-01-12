Зачем опытные водители возят в авто горчицу: хитрый лайфхак удивит многих

Вы узнаете:
- Для чего водителям нужна горчица в авто
- Как её можно использовать
Многие водители со стажем имеют свои лайфхаки, которые помогают им ухаживать за автомобилем. В частности, некоторые могут возить с собой горчичный порошок.
Главред решил разобраться, почему водителям стоит держать в автомобиле горчицу.
Почему водители возят в авто горчицу
Как пишет издание "Твоя машина", с помощью горчицы можно временно замаскировать мелкие царапины на кузове автомобиля. Если втереть её в место повреждения, то маленькие частицы заполнят собой образовавшиеся пустоты.
Также горчица помогает при возникновении утечки в системе охлаждения. Появление течи в радиаторе или магистральных каналах может привести к серьезным проблемам, в частности к тому, что двигатель авто быстро перегреется и "закипит".
Засыпав в систему горчичный порошок, можно выиграть немного времени, поскольку он собой перекроет места утечки и не позволит охлаждающей жидкости быстро вытечь из системы. Этого может быть достаточно, чтобы безопасно добраться домой или до ближайшего СТО.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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