Зачем опытные водители возят в авто кусочек мыла: ответ удивит многих

Твердое мыло - это универсальное средство, которое пригодится даже в салоне автомобиля.

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Почему водители держат в автомобиле мыло / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Зачем водители держат в автомобиле мыло

Может ли кусочек мыла заменить ароматизатор для авто

В современном мире есть немалый выбор различных "пахучек" и освежителей для автомобилей. Однако, некоторые водители пользуются простым лайфхаком, который позволяет поддерживать приятный и легкий запах в салоне без лишних затрат. Главред все же выяснил, зачем водители возят в автомобиле кусочек твердого мыла.

Пользователь TikTok поделился видео, на котором показано, как мыло может создать приятный и легкий аромат в авто. Его даже не нужно вынимать из упаковки.

видео дня

Просто сделайте в нем несколько отверстий и поставьте, например, под пассажирское сиденье.

Смотрите видео, в котором мужчина делится действенным лайфхаком:

Портал Gazeta.pl передает, мыло - не единственный способ сохранить в автомобиле приятный и свежий запах.

"Пищевая сода - естественный "поглотитель" неприятных запахов. В этом случае достаточно поставить емкость с веществом в авто. Эффект также можно усилить, добавив буквально 2 капли эфирного масла", - говорится в сообщении.

Кроме того, любители аромата кофе могут положить зерна в салон, которые не только будут впитывать влагу, но и "наполнят" автомобиль приятным и легким запахом.

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