Зачем опытные водители возят в авто кусочек мыла: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Зачем водители держат в автомобиле мыло
- Может ли кусочек мыла заменить ароматизатор для авто
В современном мире есть немалый выбор различных "пахучек" и освежителей для автомобилей. Однако, некоторые водители пользуются простым лайфхаком, который позволяет поддерживать приятный и легкий запах в салоне без лишних затрат. Главред все же выяснил, зачем водители возят в автомобиле кусочек твердого мыла.
Пользователь TikTok поделился видео, на котором показано, как мыло может создать приятный и легкий аромат в авто. Его даже не нужно вынимать из упаковки.
Просто сделайте в нем несколько отверстий и поставьте, например, под пассажирское сиденье.
Смотрите видео, в котором мужчина делится действенным лайфхаком:
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Портал Gazeta.pl передает, мыло - не единственный способ сохранить в автомобиле приятный и свежий запах.
"Пищевая сода - естественный "поглотитель" неприятных запахов. В этом случае достаточно поставить емкость с веществом в авто. Эффект также можно усилить, добавив буквально 2 капли эфирного масла", - говорится в сообщении.
Кроме того, любители аромата кофе могут положить зерна в салон, которые не только будут впитывать влагу, но и "наполнят" автомобиль приятным и легким запахом.
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