Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

В Украине запрещено продавать бензин сроком годности менее года.

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Срок годности топлива / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Что влияет на срок годности топлива

Можно ли заливать в авто старый бензин

Многие водители могут столкнуться с ситуацией, когда в гараже залежалась канистра с бензином. Выливать его жалко, но не все знают, можно ли заправить им свою машину.

Главред решил разобраться, что произойдет, если залить старый бензин в топливный бак автомобиля.

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Можно ли заправлять авто старым бензином

Как пишет издание "Твоя машина", у любого автомобильного топлива есть свой предельный срок годности. По его истечении оно начинает испаряться и окисляться.

В Украине запрещено продавать бензин сроком годности менее года, но многое зависит от условий хранения. Если в гараже было слишком влажно, жарко или холодно, а канистра была полупустая, то срок может сократиться до нескольких месяцев.

Если залить просроченное топливо в бак авто, это может привести к засорению фильтров и топливных форсунок. Также такой бензин имеет высокую степень детонации, что негативно влияет на производительность и ресурс мотора.

Стоит подчеркнуть, что старое топливо обычно имеет темный цвет и неприятный кисловатый запах. Если вы заметили такие признаки, использовать его категорически не рекомендуется.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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