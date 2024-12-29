Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

Вы узнаете:
- Что влияет на срок годности топлива
- Можно ли заливать в авто старый бензин
Многие водители могут столкнуться с ситуацией, когда в гараже залежалась канистра с бензином. Выливать его жалко, но не все знают, можно ли заправить им свою машину.
Главред решил разобраться, что произойдет, если залить старый бензин в топливный бак автомобиля.
Можно ли заправлять авто старым бензином
Как пишет издание "Твоя машина", у любого автомобильного топлива есть свой предельный срок годности. По его истечении оно начинает испаряться и окисляться.
В Украине запрещено продавать бензин сроком годности менее года, но многое зависит от условий хранения. Если в гараже было слишком влажно, жарко или холодно, а канистра была полупустая, то срок может сократиться до нескольких месяцев.
Если залить просроченное топливо в бак авто, это может привести к засорению фильтров и топливных форсунок. Также такой бензин имеет высокую степень детонации, что негативно влияет на производительность и ресурс мотора.
Стоит подчеркнуть, что старое топливо обычно имеет темный цвет и неприятный кисловатый запах. Если вы заметили такие признаки, использовать его категорически не рекомендуется.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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