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Водителям на заметку: чем отличается бензин А-95 от А-95 "премиум"

Мария Николишин
31 октября 2024, 11:22
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Не всегда водители знают, в чем отличие бензина 95 от 95 с различными добавками.
Водителям на заметку: чем отличается бензин А-95 от А-95 'премиум'
В чем разница между бензином / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что означают различные дополнительные обозначения бензина
  • В чем разница между топливом с присадками и обычным

В Украине на АЗС можно увидеть несколько вариантов топлива. В частности, часто встречается бензин А-95, А-95 Pulls, Mustang, Energy и тому подобное. Но в чем между ними разница?

Что такое бензин Энерджи

Как сообщают эксперты сайта hotline.finance, топливо с дополнительным обозначением в названии: Pulls, Mustang, Energy - это бензин "А-95" с присадками.

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Это топливо с октановым числом около 95 единиц или выше, плюс он имеет дополнительный пакет присадок для топлива от известных мировых производителей автохимии: BASF, Innospec. Обычно все эти присадки комплексные и имеют схожее действие: дополнительная мойка двигателя (моющий эффект), снижение внутреннего трения (антифрикционный эффект), дополнительная защита от коррозии (антикоррозийный эффект).

В чем разница между бензином 95 и 95 Евро

Бензин "А-95" также имеет октановое число около 95 единиц или выше, но не имеет дополнительных присадок.

Топливо "А-95" с присадками изготавливается на украинских заводах или нефтебазах сетевых АЗС путем смешивания базового бензина "А-95" и определенных присадок. Из-за этого общие качества 95-го бензина (октановое число, содержание серы) остаются без изменений, однако улучшаются качества, на которые влияют присадки: моющие свойства, снижение трения, защита от коррозии.

Какой бензин лучше и почему

Эти два вида бензина подходят для большинства современных автомобилей. Нельзя сказать, какой-то из вариантов лучше другого, но есть нюансы:

  • С одной стороны: если вы уверены в чистоте топлива и качестве масла в двигателе, то от этих присадок ни пользы, ни вреда.
  • С другой стороны: если есть сомнения, если хотите перестраховаться, то такое топливо с присадками может быть хорошим вариантом.

Что такое бензин?

Бензин - популярный вид топлива, природная (произведенная из нефти) или искусственно полученная смесь углеводородов различного строения, кипящих чаще всего между 40 °C и 205 °C, сообщает "Википедия".

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