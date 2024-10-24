Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДД

Задачи по ПДД - это интересный способ с пользой провести время. К тому же, такие тесты помогают водителям усовершенствовать свои знания и быть готовым к различным ситуациям на дороге.
Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился одним из тестов по ПДД. Нужно рассмотреть изображение и ответить: водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот?
Варианты ответа:
- Только водителю желтого авто.
- Только водителю белого авто.
- Разрешается обоим водителям.
- Разворот запрещается обоим водителям.
Объяснение задачи
Мы имеем перекресток к которому подъехали два автомобиля. Водители обоих авто намерены выполнить разворот и они включили соответствующие указатели поворота.
Перекресток является нерегулируемым, но на нем установлены дорожные знаки. Нужно сразу отбросить знак 2.3 "главная дорога", который конкретно в этой задаче не поможет.
Изображенная дорога имеет по две полосы для движения в каждом направлении и согласно знаку 5.16 "направления движения по полосам", водителю желтого автомобиля с его полосы разрешается поворот налево. Стоит добавить, что этот знак не запрещает выполнить и разворот.
Водителю белого автомобиля с его полосы разрешается продолжить движение прямо и налево, но знак, разрешающий поворот налево с крайней левой полосы, позволяет и разворот только с этой полосы.
То есть, водителю белого автомобиля разворот запрещается. Водителю желтого авто знак направления движения по полосам разрешает как поворот налево, так и разворот.
Как же быть со знаком на желтом фоне? Этот знак установлен на желтом фоне потому что он является временным. Согласно пункту 8.2 ПДД - он имеет преимущество перед постоянными знаками. Этим знаком является 3.23 "поворот налево запрещен". Он запрещает выполнить поворот обоим водителям в указанном направлении налево, но что важно, знак "поворот налево запрещен" не запрещает разворот, а значит ничего не запрещает водителю желтого автомобиля развернуться.
Правильный вариант ответа - 1.
Задача по ПДД - видео:
Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?
YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
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