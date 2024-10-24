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Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДД

Мария Николишин
24 октября 2024, 18:51
796
Водители могут улучшить и освежить свои знания с помощью тестов по ПДД.
Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДД
Задача по ПДД / коллаж: Главред, фото: youtube.com/@zapravilami, ua.depositphotos.com

Задачи по ПДД - это интересный способ с пользой провести время. К тому же, такие тесты помогают водителям усовершенствовать свои знания и быть готовым к различным ситуациям на дороге.

Автор YouTube канала "За!Правилами" поделился одним из тестов по ПДД. Нужно рассмотреть изображение и ответить: водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот?

Варианты ответа:

  1. Только водителю желтого авто.
  2. Только водителю белого авто.
  3. Разрешается обоим водителям.
  4. Разворот запрещается обоим водителям.
Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДД
Задача по ПДД / фото: youtube.com/@zapravilami

Объяснение задачи

Мы имеем перекресток к которому подъехали два автомобиля. Водители обоих авто намерены выполнить разворот и они включили соответствующие указатели поворота.

Перекресток является нерегулируемым, но на нем установлены дорожные знаки. Нужно сразу отбросить знак 2.3 "главная дорога", который конкретно в этой задаче не поможет.

Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДД
Знак 2.3 / фото: vodiy.ua

Изображенная дорога имеет по две полосы для движения в каждом направлении и согласно знаку 5.16 "направления движения по полосам", водителю желтого автомобиля с его полосы разрешается поворот налево. Стоит добавить, что этот знак не запрещает выполнить и разворот.

Водитель какого автомобиля имеет право выполнить разворот: трудная задача по ПДД
Знак 5.16 / фото: vodiy.ua

Водителю белого автомобиля с его полосы разрешается продолжить движение прямо и налево, но знак, разрешающий поворот налево с крайней левой полосы, позволяет и разворот только с этой полосы.

То есть, водителю белого автомобиля разворот запрещается. Водителю желтого авто знак направления движения по полосам разрешает как поворот налево, так и разворот.

Как же быть со знаком на желтом фоне? Этот знак установлен на желтом фоне потому что он является временным. Согласно пункту 8.2 ПДД - он имеет преимущество перед постоянными знаками. Этим знаком является 3.23 "поворот налево запрещен". Он запрещает выполнить поворот обоим водителям в указанном направлении налево, но что важно, знак "поворот налево запрещен" не запрещает разворот, а значит ничего не запрещает водителю желтого автомобиля развернуться.

Знак 3.23
Знак 3.23 / фото: vodiy.ua

Правильный вариант ответа - 1.

Задача по ПДД - видео:

Что известно о YouTube канале "За!Правилами"?

YouTube канал "За!Правилами" - это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

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