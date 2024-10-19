Что означает знак две машины и переплетенные стрелки: нововведение для водителей

В Испании недавно разработали новый дорожный знак, который вполне возможно вскоре появится и на украинских дорогах. На знаке Р-35, созданном специалистами Главного управления дорожного движения Испании (DGT), изображены две машины и переплетенные между собой стрелки, пишет GSMinfo.
Что означает дорожный знак две машины и переплетенные стрелки
Отмечается, что роль этого знака - предупредить водителей о том, что впереди их ждет разветвление дорог и самое время подготовиться к выбору необходимого им маршрута.
Треугольник с изображением двух автомобилей и двух переплетенных стрелок сообщает о приближении к участку переплетения транспортных потоков. Чаще всего он встречается перед развилками и перекрестками, ведь там риск столкновения самый высокий. Поэтому водителям предстоит подготовиться к встрече с другими автомобилями.
Переплетенная полоса обычно встречается на автодорогах с двусторонним движением, а её длина составляет не более 1,5 километра. Именно здесь некоторые водители съезжают с дороги, а некоторые наоборот приобщаются к движению. Поэтому проезжая такой участок водителям рекомендуют снизить скорость и сохранять безопасную дистанцию с другими автомобилями.
Есть ли похожие дорожные знаки в Украине
Данный знак несет в себе практически ту же самую информацию, что и уже существующий знак 2.1, который в ПДД указан как "дать дорогу".
Кроме того в Украине есть знак 5.22, который предупреждает водителя на главной дороге о возможно появлении на полосе других автомобилей.
Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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