Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиями

Инструктор по вождению рассказала о двух распространенных дорожных знаках, которые большинство людей воспринимают неправильно.

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Значение дорожных знаков / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, vodiy.ua, ua.depositphotos.com

Выезжать на дорогу можно лишь тогда, когда водитель готов быть внимательным и терпеливым. Однако это не значит, что не стоит время от времени освежать свои знания, пишет Express.co.uk.

Инструктор по вождению Энни Винтерберн рассказала, что есть два распространенных дорожных знака, которые часто сбивают водителей с толку.

Согласно недавнему видео Энни, знак, указывающий на конец двойной проезжей части, часто сбивает водителей с толку. Это происходит из-за поразительного сходства между двумя разными знаками.

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Она показывает их рядом, чтобы подчеркнуть тонкую разницу, которая требует пристальной наблюдательности. Оба знака имеют красный треугольник, но символы внутри него несколько отличаются: на обоих изображены две параллельные линии, символизирующие дорогу, которые сходятся к вершине. Однако именно в этом и заключается различие.

Отличие дорожных знаков / фото: скриншот из видео

В то время как один разрыв полностью закрывается, другой лишь сужается, но остается открытым. Энни признает, что они выглядят "очень похожими", но их значения существенно отличаются.

Держа в руках знак, где щель остается открытой, она объясняет: "Этот знак показывает вам две линии, и эти две линии сближаются. Это означает, что дорога сужается. Посмотрите, какая широкая дорога здесь, и посмотрите, какая широкая здесь. Итак, этот знак предупреждает вас о том, что дорога сужается с обеих сторон, в отличие от этого знака (где дорога как бы смыкается)".

В Украине это знак - 1.5.1 "Сужение дороги".

Знак 1.5.1 / фото: vodiy.ua

На другом же знаке можно увидеть две проезжие части, которые соединяются в одну проезжую часть, поэтому этот знак предупреждает вас, что вы едете к концу дороги с двойной полосой движения.

Соединение двух проезжих частей в одну / фото: скриншот из видео

Смотрите видео, что означает дорожный знак треугольник с параллельными линиями:

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