Сбивает водителей с толку: что означает дорожный знак треугольник с линиями

Выезжать на дорогу можно лишь тогда, когда водитель готов быть внимательным и терпеливым. Однако это не значит, что не стоит время от времени освежать свои знания, пишет Express.co.uk.
Инструктор по вождению Энни Винтерберн рассказала, что есть два распространенных дорожных знака, которые часто сбивают водителей с толку.
Согласно недавнему видео Энни, знак, указывающий на конец двойной проезжей части, часто сбивает водителей с толку. Это происходит из-за поразительного сходства между двумя разными знаками.
Она показывает их рядом, чтобы подчеркнуть тонкую разницу, которая требует пристальной наблюдательности. Оба знака имеют красный треугольник, но символы внутри него несколько отличаются: на обоих изображены две параллельные линии, символизирующие дорогу, которые сходятся к вершине. Однако именно в этом и заключается различие.
В то время как один разрыв полностью закрывается, другой лишь сужается, но остается открытым. Энни признает, что они выглядят "очень похожими", но их значения существенно отличаются.
Держа в руках знак, где щель остается открытой, она объясняет: "Этот знак показывает вам две линии, и эти две линии сближаются. Это означает, что дорога сужается. Посмотрите, какая широкая дорога здесь, и посмотрите, какая широкая здесь. Итак, этот знак предупреждает вас о том, что дорога сужается с обеих сторон, в отличие от этого знака (где дорога как бы смыкается)".
В Украине это знак - 1.5.1 "Сужение дороги".
На другом же знаке можно увидеть две проезжие части, которые соединяются в одну проезжую часть, поэтому этот знак предупреждает вас, что вы едете к концу дороги с двойной полосой движения.
Смотрите видео, что означает дорожный знак треугольник с параллельными линиями:
@theorytestpractice All triangle signs are warning signs #theorytestpractice#drivingtheory#drivingtest #drivingtest#roadsigns#driving♬ original sound - Annie Winterburn
Что нужно знать о Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Читайте также:
- Тихая угроза на дороге: механик призвал водителей проверить одну деталь в авто осенью
- Что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель
- Когда нужно прогревать автомобиль: удивятся даже опытные водители
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред