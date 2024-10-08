Тихая угроза на дороге: механик призвал водителей проверить одну деталь в авто осенью

Небрежное отношение к техническому состоянию автомобиля может стоить вам дорого. Поэтому механик рассказал, что обязательно нужно проверить в авто осенью.

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Одна неисправность может привести к серьезным последствиям / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Осенью водителям нужно проверить автомобиль на типичную неисправность, которая может привести к авариям и значительным штрафам. В своем видео на YouTube известный механик Скотти Килмер призвал всех водителей обратить внимание на состояние щеток стеклоочистителей, особенно когда температура начинает снижаться, а погода становится дождливой, пишет Express.

Килмер отметил, что многие водители не помнят о необходимости замены щеток до того момента, пока не замечают, что те перестают выполнять свою функцию - очищать стекло во время дождя.

Он отмечает, что большинство людей не думают о щетках, пока не наступает шторм. Однако, если щетки не работают должным образом, водитель может потерять видимость на дороге, что грозит не только ему, но и другим участникам движения.

видео дня

"Это опасно и для вашего автомобиля. Когда резина изнашивается до голого металла, металл стеклоочистители поцарапают лобовое стекло и испортят его", - добавил он.

Многие водители уже включают свои дворники впервые за долгое время и могут обнаружить, что они изношены. Поэтому критически важно заменить их как можно скорее, чтобы избежать проблем с видимостью во время дождя или когда на лобовом стекле скапливается грязь.

В видео механик призвал водителей внимательно осматривать свои щетки стеклоочистителей на наличие трещин. Водители также могут понять, что щетки нуждаются в замене, если они оставляют полосы на стекле или издают неприятные звуки во время работы.

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