Водителям на заметку: когда не стоит нажимать непонятную кнопку 'OFF' в авто

Некоторые кнопки в автомобиле должны использоваться только в определенных случаях.

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Кнопка "OFF" в автомобиле / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Современные автомобили, как новые, так и подержанные, имеют множество кнопок и гаджетов, к которым нужно привыкнуть, когда вы достаете ключи и садитесь за руль. А для тех, кто хочет ехать максимально безопасно, есть одна кнопка, которую никогда не стоит включать, если только вы не находитесь в очень специфических обстоятельствах. Об этом пишет LADbible.

В TikTok пользователь @carknowledge_ призвал своих 1,4 миллиона подписчиков избегать нажатия одной кнопки, объясняя, почему не стоит её использовать в 99 процентах случаев.

"99 процентов водителей игнорируют эту опасную кнопку в автомобиле. Кнопка, о которой я говорю, - это кнопка отключения системы стабилизации кузова автомобиля. Эта функция, также известная как антипробуксовочная система, включена по умолчанию. Мы не должны её касаться", - сказал он. видео дня

Автор видео отметил, что после нажатия антипробуксовочная система автоматически выключается. При резком повороте или резком ускорении автомобиль с большой вероятностью может соскользнуть или перевернуться.

"Во многих случаях не стоит её использовать, поскольку она существенно ослабляет контроль над автомобилем на высоких скоростях и при прохождении поворотов. Система работает, определяя, когда ваши шины теряют сцепление с дорогой и начинают пробуксовывать. Если это произойдет, у вас возникнут проблемы, поэтому антипробуксовочная система замедлит вращение колеса, чтобы, в конце концов, заставить его остановиться и восстановить сцепление с дорогой", - отметил он.

Когда можно выключить антипробуксовочную систему

Автор видео добавил, что это зависит от конкретных погодных условий.

"Мы говорим о гололеде или снеге, когда ваши колеса не могут сцепляться с дорогой. Это не очень приятно, поэтому, выключив эту функцию, вы можете прокрутить колеса сильнее, чтобы попытаться получить импульс, необходимый для начального движения на дороге. Если вы не выключите эту функцию, система продолжит определять прокручивание колес и выключится. То же самое происходит, если вы едете по бездорожью или в очень грязных условиях", - говорится в видео.

Смотрите видео, как пользоваться кнопкой "антипробуксовочная система" в автомобиле:

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