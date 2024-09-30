Водителям на заметку: что означает круг с восклицательным знаком на панели авто

Механик рассказал, на какую лампочку на приборной панели авто обязательно следует обращать внимание.

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Знаки на панели авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Express.co.uk

Обычная сигнальная лампочка на приборной панели автомобиля может предупреждать водителей об опасности. Об этом пишет Express.co.uk.

Ведущий автомеханик Скотти Килмер предупредил, что водители должны "немедленно прекратить движение", когда появляется эта лампочка из-за серьезных проблем с безопасностью.

Логотип представляет собой сплющенный желтый круг с восклицательным знаком в центре, который появляется на приборной панели автомобиля рядом с рулем.

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Что означает желтый круг с восклицательным знаком на приборной панели авто

Этот знак указывает на различные проблемы с шинами и призывает водителей немедленно проверить давление в шинах.

"Сегодня я покажу вам, что означает этот маленький символ на панели приборов. Это должно быть изображение раздавленной шины с восклицательным знаком посередине, предупреждающим вас о том, что у вас низкое давление в шинах. Поэтому возьмите манометр и проверьте все шины", - сказал механик.

Можно ли ехать со спущенными шинами

Отмечается, что поездка с неисправной шиной противоречит правилам, и за нарушение этих правил на участников дорожного движения могут накладываться штрафы.

По словам автоэкспертов KwikFit, водители могут проехать максимум 80 километров на спущенной шине. Однако, это может привести к "внутренним структурным повреждениям шины", а также к ухудшению управляемости и контроля над автомобилем.

Езда на спущенной резине также может повредить структуре ваших шин, поскольку "концентрирует дополнительный вес на краях обода".

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