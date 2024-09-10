Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

ПДД постоянно меняются, заставляя водителей сталкиваться с новыми требованиями и нововведениями. Очередным подобным нововведением стало появление странных дорожных знаков в странах Еврозоны, пишет издание "Твоя машина".
Отмечается, что запрещающий сигнал с черными точками на белом фоне пока можно найти пока что только в Испании, однако уже вскоре он может появиться и в других странах ЕС. Учитывая, что Украина готовится стать членом объединения, стоит ожидать появления этих знаков и в нашей стране.
Что означает круглый знак с машиной и точками на белом фоне
Несмотря на схожесть с известным предупредительным знаком "сыпучий гравий", значение он имеет совсем другое.
Знак R-120 относится к группе запрещающих. Он устанавливается на улицах в городской зоне и указывает на зону низких выбросов, куда транспорту с высоким содержанием выхлопных газов въезд запрещен.
Что такое ПДД?
Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".
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