Выручает во всех случаях: для чего опытные водители возят с собой картошку

Картофель может облегчить жизнь водителей, особенно в дождливую погоду, улучшая видимость на дороге. Главред выяснил, для чего водители возят с собой картошку.

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Для чего опытные водители возят с собой картошку - выручает всегда / Коллаж Главред, фото: pexels

Картофель может стать неожиданным, но полезным помощником для водителей, ведь благодаря хитрому трюку может "спасти жизнь", если вы попали во время проезда под сильным дождем. Об этом говорится в видео YouTube-канала "Simple and Fast".

Как картофель помогает во время ливня на дороге

Как говорится в видео, водители натирают лобовое стекло автомобиля картофелем во время ливня, чтобы улучшить видимость. Картофель содержит крахмал, который создает тонкую пленку на стекле. Эта пленка меняет свойства поверхности стекла, делая ее менее склонной к задержке воды.

Чтобы продемонстрировать эффективность метода, автор видео разрезал картофель пополам и нанес его крахмалистую часть на стекло автомобиля.

Он отмечает, что после тщательного нанесения картофеля на лобовое стекло, оно приобретает водоотталкивающие свойства, что позволяет дождевым каплям легко скатываться.

Для наглядности ютубер использовал малярную ленту, чтобы разделить окно на две части и применил картофель только на левую сторону.

"Как вы видите, на правой стороне есть капли, а на левой нет. Это идеально для дней, когда идет сильный дождь, и вы знаете, что окна запотевают", - говорится в видео.

Он также добавил, что кроме того, картофель может предотвращать запотевание стекла изнутри, что особенно важно в холодную или влажную погоду. Он действует как естественный антизапотеватель, снижая вероятность образования конденсата, который может препятствовать видимости.

Смотрите видео о том, как улучшить видимость во время ливня с помощью картофеля:

Для чего натирают картофелем кран в ванной

Кроме того, автор видео показал, как тщательно вытирает картофелем кран в ванной комнате. После натирания он отметил, что капли воды больше не собираются на поверхности крана.

"Как видите, капли воды теперь исчезают сами по себе, без необходимости вытирать кран тряпкой", - отметил он.

Также, натирание картофелем крана в ванной может быть полезным для того, чтобы удалить пятна, накипь или водяные разводы, которые часто образуются на металлических поверхностях из-за жесткой воды.

Крахмал, содержащийся в картофеле, помогает очистить и добавить блеска металлу, а также создает защитный слой, который препятствует повторному образованию налета и пятен на кране. Это простой и натуральный способ поддерживать кран в чистоте.

Что известно о "Simple & fast" "Simple & fast" - YouTube канал о простых и быстрых блюдах и экспериментах на кухне. Авторы канала часто делятся простыми и полезными советами по приготовлению пищи, уборке и уходу за домом.

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