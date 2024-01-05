Почему профессиональные водители всегда возят в машине картошку: неожиданный ответ

Эксперты по вождению рассказали, как обезопасить себя в дороге, а также о том, почему в машине всегда должна быть картофелина.

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Почему профессиональные водители всегда возят в машине картошку-лайфхак для водителей / коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Эксперты по вождению говорят, что в суровых погодных условиях всегда нужно иметь при себе картофелину.

Во время сложных погодных условий всегда рекомендуется оставаться в помещении и не выезжать на дорогу, но это не всегда возможно, и иногда у вас нет другого выбора, кроме как сесть в автомобиль. Чтобы обезопасить себя, эксперты поделились несколькими полезными советами, которые помогут вам быть в безопасности, пишет Mirror.

Первым пунктом в их списке было то, что каждый водитель должен держать в машине картофелину на случай чрезвычайных ситуаций. И нет, не для еды. По словам экспертов, если потереть разрезанной стороной картофелины внешнюю поверхность лобового стекла, это может иметь значение, когда дело доходит до вождения в экстремальных погодных условиях, поскольку не даст ему запотеть в холодную погоду.

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После этого остатки сока картофеля следует удалить тряпкой из микрофибры. Этот лайфхак можно использовать осенью или зимой, когда повышенная влажность в салоне автомобиля и резкие изменения температуры могут приводить к запотеванию лобового стекла.

"Картофель не только предотвращает замерзание ветрового стекла зимой, но и может оказать огромную помощь при вождении под дождем. Крахмал, содержащийся в картофеле, действует как барьер между стеклом и воздухом и может помочь в решении такой распространенной проблемы, как запотевание лобового стекла, ухудшающее видимость", - указывают эксперты John Clarke Motor Group.

Эксперты также призвали водителей "соблюдать безопасную дистанцию" с другими участниками дорожного движения, что означает, что во время сильного дождя следует соблюдать вдвое большее расстояние между вами и впереди идущим автомобилем. Это связано с тем, что внезапные ливни могут "вызвать панику у водителей" и заставить их резко затормозить.

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