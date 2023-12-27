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Женщина показала способ, как разморозить лобовое стекло автомобиля за секунды

Юлия Закрепа
27 декабря 2023, 14:20
Как быстро и действенно очистить стекло автомобиля после ночного снега и мороза - узнайте в материале Главреда.
Женщина показала способ, как разморозить лобовое стекло автомобиля за секунды
Как быстро почистить стекло автомобиля / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Морозная температура на улице превращает ваш автомобиль на сосульку. Однако, водители каждое утро начинают чистить свое авто ото льда и морозных узоров.

Женщина поделилась эффективным методом, как быстро и действенно очистить стекло автомобиля после снега и мороза. Она подчеркнула, что большинство людей не правильно использует инструмент, переда Mirror.

Видео, которое женщина опубликовала в своем TikTok набрало сотни тысяч просмотров. Лиззи просто повернула скребок на другую сторону, чтобы показать, как лед быстро сдвигается с ее лобового стекла. Подписчики женщины впечатлены действенным методом, который она предлагает.

видео дня

Смотрите видео о том, как за несколько секунд очистить стекло автомобиля:

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