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Мужчина рассказал гениальный метод, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля

Юлия Закрепа
29 ноября 2023, 02:10
Лобовое стекло автомобиля можно разморозить за считанные секунды с помощью чудодейственного фрукта.
Мужчина рассказал гениальный метод, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля
Как разморозить стекло с помощью лимона / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Размораживание окон автомобиля часто занимает много времени. Существует гениальный метод, как с помощью бытовых вещей ускорить процесс размораживания стекла. Некоторые водители, чтобы ускорить этот процесс, прибегают к ужасным методам, таким как обливание окон горячей водой.

Автомобильный эксперт рассказал, что некоторые продукты домашнего обихода могут разморозить стекло за секунды, передает издание Mirror.

Использование специального скребка для льда для очистки стекла автомобиля может заставить человека стоять 15-20 минут. Вот почему эксперты предлагают проверенные методы с использованием бытовых продуктов, таких как лимоны и лук, которые могут помочь быстро разморозить лобовое стекло.

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"Кислота в лимонах может помочь разрушить ледяной барьер. Выдавите сок на лобовое стекло, затем смойте теплой водой и вытрите осколки самим лимоном. Сделать это проще и быстрее, и не стоит стоять над окном, выцарапывая скребком", - отметил специалист.

Также опытный автомобилист рассказал, если лимонов не оказалось под рукой, то можно использовать еще один простой метод - "мешок" с теплой водой.

"Пакетики, наполненные теплой водой, могут помочь удалить лед за считанные секунды. Не используйте горячую воду, иначе ваше лобовое стекло может треснуть", - отметил он.

Можно использовать и теплое полотенце как альтернативу. Теплое влажное полотенце поможет быстро удалить более толстые куски льда на лобовом стекле, не повредив автомобиль.

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