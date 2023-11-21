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Как нельзя размораживать стекло автомобиля: автоэксперты поражены методами

Юлия Закрепа
21 ноября 2023, 14:59обновлено 21 ноября, 15:32
Эксперты предупредили, как неправильно разморозить лобовое стекло. Есть методы, которые точно не стоит использовать, если хотите, чтобы стекло осталось целым.
Как нельзя размораживать стекло автомобиля: автоэксперты поражены методами
Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Разморозить лобовое стекло, когда вы спешите на работу - трудная задача. Автомобильные эксперты предупреждают, что есть методы, которые вы никогда не должны делать с разогревом автомобиля, независимо от того, насколько спешите.

Эксперты для Mirror поделились, что водители очень часто интересуются методом, как разогреть лобовое стекло с помощью горячей воды. Опытные автомобилисты предупреждают, что такой способ очень опасен, ведь если на стекле есть небольшие сколы или трещины, тогда авто может остаться вообще без стекла.

Специалисты также предупредили, что не стоит забывать о размораживании задних и боковых зеркал, а не сосредотачиваться "исключительно на лобовом стекле".

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Если дверь автомобиля замерзла, то не стоит тянуть за ручку, поскольку можно лишь повредить внутренние детали двери. Вместо этого специалисты рекомендуют распылить между дверями и панелями тонкий слой с помощью специального спрея ото льда. Надо подождать немного, а потом попробовать открыть дверь снова.

Чтобы избежать этой проблемы в будущем, эксперты рекомендуют нанести тонкий слой вазелина на уплотнители дверей автомобиля, так как это предотвратит образование льда.

Эксперты также поделились, что вы не должны использовать дворники, чтобы попытаться очистить лобовое стекло, так как это может сделать их менее эффективными во время сильного дождя или снега. Стоит использовать дворники только после того, как вы очистили лед.

Также специалиты отметили, что добавление антифриза в бачок омывателя лобового стекла может не решить ваши проблемы. Поскольку это коррозионный раствор и может разъесть металлические компоненты бачка омывателя ветрового стекла, включая насос и уплотнение.

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