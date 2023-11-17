Водители рассказали секрет, как с помощью огурца быстро разморозить лобовое стекло

Автомобилисты советуют применять овощ, который может помочь разморозить лобовое стекло вашего автомобиля утром.

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Как быстро разморозить стекло / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Зима приближается, а это значит, что утро будет начинаться не с кофе, а с морозного стекла на автомобилях. Поэтому стоит готовиться к этому с помощью антигололедных средств и специальных скребков.

Эксперты ALA Insurance раскрыли, что есть удивительное средство, которое поможет быстро и недорого разморозить лобовое стекло автомобиля. Чтобы без проблем разморозить стекло стоит купить обычный огурец, ведь он является "природным влагоотталкивающим средством", передает издание "Mirror".

"Вы можете купить целый огурец в большинстве супермаркетов и просто протереть овощ о лобовое стекло. Таким образом вы можете отразить морозные следы от стекла. Кстати, это также может помочь предотвратить запотевание лобового стекла, когда вы садитесь внутрь автомобиля, поскольку предотвращает образование конденсата", - поделились специалисты. видео дня

Один из экспертов ALA Insurance рассказал, что огурец содержит природные масла, которые создают гидрофобную поверхность, если натереть его на стекло или зеркала. Водоотталкивающие свойства огурца помогают предотвратить образование конденсата на ветровом стекле и образует специальную пленку. Автомобилисты также выпустили пошаговую инструкцию, как очистить машину от мороза огурцом.

Для начала стоит установить настройку размораживания автомобиля, направляя воздух на лобовое стекло. Это поможет сначала высушить стекло, но вскоре остынет и снова образуется конденсат.

Затем надо включить кондиционер, чтобы удалить влагу из салона автомобиля. Если возможно, старайтесь избегать рециркуляции, так как это может сделать салон автомобиля более влажным.

Чистое лобовое стекло с большей вероятностью предотвратит запотевание. Стоит использовать ткани из микроволокна на сухих окнах - это сохранит их чище.

Теперь надо надрезать огурец и легким слоем протрите лобовое стекло, чтобы уменьшить запотевание в холодные ранки.

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