УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Водители рассказали секрет, как с помощью огурца быстро разморозить лобовое стекло

Юлия Закрепа
17 ноября 2023, 20:53
Автомобилисты советуют применять овощ, который может помочь разморозить лобовое стекло вашего автомобиля утром.
Водители рассказали секрет, как с помощью огурца быстро разморозить лобовое стекло
Как быстро разморозить стекло / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Зима приближается, а это значит, что утро будет начинаться не с кофе, а с морозного стекла на автомобилях. Поэтому стоит готовиться к этому с помощью антигололедных средств и специальных скребков.

Эксперты ALA Insurance раскрыли, что есть удивительное средство, которое поможет быстро и недорого разморозить лобовое стекло автомобиля. Чтобы без проблем разморозить стекло стоит купить обычный огурец, ведь он является "природным влагоотталкивающим средством", передает издание "Mirror".

"Вы можете купить целый огурец в большинстве супермаркетов и просто протереть овощ о лобовое стекло. Таким образом вы можете отразить морозные следы от стекла. Кстати, это также может помочь предотвратить запотевание лобового стекла, когда вы садитесь внутрь автомобиля, поскольку предотвращает образование конденсата", - поделились специалисты.

видео дня

Один из экспертов ALA Insurance рассказал, что огурец содержит природные масла, которые создают гидрофобную поверхность, если натереть его на стекло или зеркала. Водоотталкивающие свойства огурца помогают предотвратить образование конденсата на ветровом стекле и образует специальную пленку. Автомобилисты также выпустили пошаговую инструкцию, как очистить машину от мороза огурцом.

  • Для начала стоит установить настройку размораживания автомобиля, направляя воздух на лобовое стекло. Это поможет сначала высушить стекло, но вскоре остынет и снова образуется конденсат.
  • Затем надо включить кондиционер, чтобы удалить влагу из салона автомобиля. Если возможно, старайтесь избегать рециркуляции, так как это может сделать салон автомобиля более влажным.
  • Чистое лобовое стекло с большей вероятностью предотвратит запотевание. Стоит использовать ткани из микроволокна на сухих окнах - это сохранит их чище.
  • Теперь надо надрезать огурец и легким слоем протрите лобовое стекло, чтобы уменьшить запотевание в холодные ранки.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
огурцы лайфхак автомобили
Реклама

Главное за день

Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

21:01 Украина
Будет мороз -14: синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод

Будет мороз -14: синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод

20:55 Синоптик
Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии – генерал США

Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии – генерал США

20:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:38

Операция "Майдан-3": Кремль готовит массовые провокации в Украине

21:15

Как привлечь удачу: 6 способов, которые помогут стать щасливчиком

21:15

Ноябрь не пройдет бесследно: 3 знака зодиака столкнутся с трудностями

21:01

Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

20:55

Будет мороз -14: синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод

Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - ЗолотаревМаск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев
20:53

Водители рассказали секрет, как с помощью огурца быстро разморозить лобовое стекло

20:53

Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии – генерал США

20:20

На зависть соседям: лучший способ для выращивания роз из 1 инградиента

19:57

РФ перебрасывает на юг больше войск: зафиксировано движение техники в сторону Херсона

Реклама
19:52

В Украине скоро подорожает бензин: украинцам рассказали, что будет с ценами

19:38

Повестки в платежках за коммуналку: законный ли новый способ призыва в армию

19:30

Пугачеву в черном "total look" с сыном сняли на видео возле монастыря

19:27

Этот факт перевернет ваш мир: из чего на самом деле делают мочалки для душа

19:21

В Украину несется непогода: страну атакует снег и гололед

19:10

Почему Украина может исчезнуть с экономической карты мирамнение

19:00

Единственное условие окончания войны: полковник ВСУ раскрыл детали и назвал дату

18:42

В Мариуполе увеличилось количество новых могил: оккупанты массово хоронят людей в траншее

18:39

Запас РФ в 800 ракет – угроза, но паники не надо, энергосистема выстоит – Укрэнерго

18:32

Переговоры о вступлении в ЕС могут сорваться - Reuters

18:32

"Была шокирована": Павлик удивил жену первым за семь лет сюрпризом

Реклама
17:57

"Россияне шокированы": военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины

17:49

Армия Украины закрепляется на левобережье Херсонщины: в ВСУ сделали заявление

17:34

ВСУ "выкашивают" офицеров и солдат: у РФ катастрофические потери под Авдеевкой

17:30

Снова передумали: в Украине не отменят "заочку"

17:21

Заходить в город не будут: россияне изменили свои планы по Авдеевке - разведка

17:16

День сержанта ВСУ: красивые поздравления военным с профессиональным праздником

17:14

Зарплата выросла, но инфляцию не перекрыла: насколько украинцы стали беднее

17:10

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: майор рассказал о ситуации под Бахмутом

17:00

Нельзя говорить "язва": почему использовать это слово неправильно

16:49

Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

16:33

Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд

16:22

Сколько украинцев оказались в российском плену: Минреинтеграции назвало цифру

16:17

"Будет руководить так же": Подоляк рассказал о преемнике Путина

16:12

Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленский на Ставке дал задание военным

16:00

Колонны бронетехники пошли на штурм: в ВСУ раскрыли направление удара оккупантов

15:57

"Самая успешная операция": ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN

15:53

Помощь Украине от США оказалась под угрозой: ее могут отложить до декабря

15:49

Венгерский язык на Закарпатье и война с РФ: Орбан разразился порцией пропаганды

15:46

Украина стала "заложницей" споров в Конгрессе США, помощь под угрозой – Politico

15:41

Где на самом деле находилась Атлантида: эта загадка древности удивит всякого

Реклама
15:39

ВСУ в районе Бахмута усилены антидроновым комплексом при содействии Favbet Foundation

15:22

Вместо лекарства влили антисептик: украинская певица рассказала, как из-за врача, чуть не лишилась голоса

15:17

ВСУ деоккупировали почти 1000 населенных пунктов: Верещук рассказала детали

15:04

Серьезный удар по флоту: в ВМС рассказали, сколько кораблей РФ удалось подбить

15:00

Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине

14:50

Лунный календарь 18 ноября 2023: Месяц вещует счастливый брак и успех на работе

14:50

РФ готовит массированные ракетные удары: Зеленский назвал сроки и вероятные цели

14:45

Нужно найти число 225 среди 235 за 8 секунд: лишь единицы разгадают загадку

14:43

У Путина разразились фантазиями о "новом" президенте России

14:36

Фанаты российской певицы Алсу рассмотрели тату на пикантном месте

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять