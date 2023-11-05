Мужчина показал лайфхак, как быстро избавиться от запотевания на стекле автомобиля

Специалист по автомобилям рассказал лайфхак, как быстро разобраться с запотеванием окон в автомобиле.

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Что делать, если запотевают окна в автомобиле / коллаж: Главред, фото : pexels.com

С приходом первых холодов большинство водителей сталкиваются с проблемой запотевания окон в автомобиле. Часто эта проблема добавляет лишних хлопот утром. Автомобильные эксперты рассказали советы, как можно быстрее справляться с запотеванием и размораживанием автомобиля.

Блогер в TikTok поделился лайфхаком, что делать, если потеют окна в автомобиле и обнародовал короткое видео, как это можно сделать это за три простых шага, передает издание Mirror.

Стоит начать с включения антиобледенителя - это кнопка, которая выглядит как окно с тремя стрелками, направленными на него. Следующий шаг - включить систему отопления в машине перед включением кондиционера. Таким образом, воздух работает для осушения и удаления влаги. Напоследок стоит выключить рециркуляцию воздуха в вашем автомобиле - кнопка со стрелкой, вращающейся под собой по кругу. Эта функция предотвращает проникновение наружного воздуха внутрь вашего автомобиля.

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