Мужчина показал лайфхак, как быстро избавиться от запотевания на стекле автомобиля

С приходом первых холодов большинство водителей сталкиваются с проблемой запотевания окон в автомобиле. Часто эта проблема добавляет лишних хлопот утром. Автомобильные эксперты рассказали советы, как можно быстрее справляться с запотеванием и размораживанием автомобиля.
Блогер в TikTok поделился лайфхаком, что делать, если потеют окна в автомобиле и обнародовал короткое видео, как это можно сделать это за три простых шага, передает издание Mirror.
- Стоит начать с включения антиобледенителя - это кнопка, которая выглядит как окно с тремя стрелками, направленными на него.
- Следующий шаг - включить систему отопления в машине перед включением кондиционера. Таким образом, воздух работает для осушения и удаления влаги.
- Напоследок стоит выключить рециркуляцию воздуха в вашем автомобиле - кнопка со стрелкой, вращающейся под собой по кругу. Эта функция предотвращает проникновение наружного воздуха внутрь вашего автомобиля.
@rugesauto How To Defog/Defrost Your Car Windows Quickly! ⏱ ?☔️ 4 Quick Steps to Get Rid of your Foggy Windshield— Always be sure to avoid wiping your windows with your sleeve ?! #cars#cartips#subaru#subaruoutback#automotive#rain#drive#drivingtips#car#newcar#howto#ruges#ny#HPSustainableSounds♬ TOKIO DRIFT - Jeymi
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