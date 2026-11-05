Спецназовцы ГУР сорвали планы РФ на Сумщине: детали операции "Чебуречная"

Спецназовцы Group 10 в течение семи недель отбивали позиции противника в лесах и уничтожили сотни единиц техники оккупантов.

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Операция "Чебуречная" в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: ГУР, скриншот из видео ГУР

Главное:

Операция длилась семь недель и состояла из двух этапов

Очищено 642 гектара, позиции переданы другим подразделениям

Уничтожено 107 оккупантов, ещё 29 взяты в плен

Спецназовцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины за семь недель операции "Чебуречная" в Сумской области сорвали наступательные планы российских оккупантов и зачистили 642 гектара территории. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

"Осень 2026 года, Сумская область, операция "Чебуречная" - семь недель сложной боевой работы, два этапа миссии, десятки пленных оккупантов и сотни уничтоженных вражеских целей", - говорится в сообщении ГУР. видео дня

Что известно об операции "Чебуречная"

Операция состояла из двух этапов, в ходе которых украинские воины вели сложные боевые действия. Отбитые и зачищенные позиции спецназовцы впоследствии передали другим подразделениям Сил обороны Украины.

По данным ГУР, в результате действий Group 10 уничтожено 107 оккупантов, ещё 157 захватчиков получили ранения. Также 29 военнослужащих РФ украинские защитники взяли в плен.

Помимо живой силы, разведчики уничтожили десятки единиц вражеской техники и инфраструктуры. Среди поражённых целей:

61 место запуска и пункт управления БПЛА;

31 артиллерийская система;

368 единиц автотранспорта;

630 укрытий и фортификационных сооружений.

Что такое ГУР МО Украины / Инфографика: Главред

Почему пленные оккупанты важны для обмена

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду объяснял, что Россия систематически тормозит обмены пленными.

"Любые двусторонние встречи и прямые контакты с целью обмена Россия саботирует", - подчеркнул специалист.

Причину такого поведения Кремля эксперт видит в том, что обмены невыгодны самой РФ. Поэтому, по его словам, на двустороннем уровне враг их саботирует.

В то же время аналитик обратил внимание на принцип, по которому происходят обмены, - именно поэтому каждый взятый в плен оккупант пополняет обменный фонд Украины.

"Обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно", - подытожил эксперт.

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Как сообщал Главред, в ГУР обнародовали отчет о ракетном арсенале страны-агрессора. По данным разведки, запасы ракет в РФ по состоянию на октябрь 2026 года составляют до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет. Ежемесячно оккупанты пополняют арсенал более чем на 200 ракет.

Разведка также предупреждала о новых угрозах с неба. Россия начала атаковать Украину новыми дронами "Гербера-2".

Еще ранее в ГУР рассказали о новом оружии оккупантов. Речь идет о крылатой ракете "Филин", которой Россия начала наносить удары по Украине. Подробности о ней разведка обнародовала в октябре.

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Об источнике: Главное управление разведки Министерства обороны Украины Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) - орган военной разведки Украины, подчиненный Министерству обороны. Ведомство основано 7 сентября 1992 года, его возглавляет генерал-лейтенант Олег Иващенко, пишет Википедия.

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