Спецназовцы ГУР сорвали планы РФ на Сумщине: детали операции "Чебуречная"

Главное:
- Операция длилась семь недель и состояла из двух этапов
- Очищено 642 гектара, позиции переданы другим подразделениям
- Уничтожено 107 оккупантов, ещё 29 взяты в плен
Спецназовцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины за семь недель операции "Чебуречная" в Сумской области сорвали наступательные планы российских оккупантов и зачистили 642 гектара территории. Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram.
"Осень 2026 года, Сумская область, операция "Чебуречная" - семь недель сложной боевой работы, два этапа миссии, десятки пленных оккупантов и сотни уничтоженных вражеских целей", - говорится в сообщении ГУР.видео дня
Что известно об операции "Чебуречная"
Операция состояла из двух этапов, в ходе которых украинские воины вели сложные боевые действия. Отбитые и зачищенные позиции спецназовцы впоследствии передали другим подразделениям Сил обороны Украины.
По данным ГУР, в результате действий Group 10 уничтожено 107 оккупантов, ещё 157 захватчиков получили ранения. Также 29 военнослужащих РФ украинские защитники взяли в плен.
Помимо живой силы, разведчики уничтожили десятки единиц вражеской техники и инфраструктуры. Среди поражённых целей:
- 61 место запуска и пункт управления БПЛА;
- 31 артиллерийская система;
- 368 единиц автотранспорта;
- 630 укрытий и фортификационных сооружений.
Почему пленные оккупанты важны для обмена
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду объяснял, что Россия систематически тормозит обмены пленными.
"Любые двусторонние встречи и прямые контакты с целью обмена Россия саботирует", - подчеркнул специалист.
Причину такого поведения Кремля эксперт видит в том, что обмены невыгодны самой РФ. Поэтому, по его словам, на двустороннем уровне враг их саботирует.
В то же время аналитик обратил внимание на принцип, по которому происходят обмены, - именно поэтому каждый взятый в плен оккупант пополняет обменный фонд Украины.
"Обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно", - подытожил эксперт.
ГУР - новости по теме
Как сообщал Главред, в ГУР обнародовали отчет о ракетном арсенале страны-агрессора. По данным разведки, запасы ракет в РФ по состоянию на октябрь 2026 года составляют до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет. Ежемесячно оккупанты пополняют арсенал более чем на 200 ракет.
Разведка также предупреждала о новых угрозах с неба. Россия начала атаковать Украину новыми дронами "Гербера-2".
Еще ранее в ГУР рассказали о новом оружии оккупантов. Речь идет о крылатой ракете "Филин", которой Россия начала наносить удары по Украине. Подробности о ней разведка обнародовала в октябре.
Читайте также:
- Помощь ГУР и технологии для фронта - благотворители поддержали спецподразделение "Тимура"
- Россия начала наносить удары по Украине новыми дронами "Гербера-2" - ГУР предупредило об угрозе
- Сколько ракет у РФ и как быстро оккупанты пополняют запасы - отчет ГУР
Об источнике: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) - орган военной разведки Украины, подчиненный Министерству обороны. Ведомство основано 7 сентября 1992 года, его возглавляет генерал-лейтенант Олег Иващенко, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред