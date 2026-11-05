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Южная Корея прекратила военное сотрудничество с Украиной после ссоры - СМИ

Руслана Заклинская
5 ноября 2026, 19:00
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Разработчики системы Barbara сообщили, что приказ о прекращении испытаний с участием двух украинских подразделений поступил в середине октября.
Южная Корея прекратила военное сотрудничество с Украиной после ссоры — СМИ
Южная Корея приостановила испытания боевого ИИ в Украине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, 92-я отдельная стрелковая бригада им. кошового атамана Ивана Сирка

Что произошло:

  • Корейский стартап Newtype приостановил тестирование ИИ-системы для ВСУ
  • Компания связывает это с конфликтом между Киевом и Сеулом
  • МИД Украины ситуацию не комментирует

Южнокорейская оборонная компания Newtype Industries прекратила сотрудничество с украинскими военными, с которыми тестировала систему искусственного интеллекта для артиллерии. Генеральный директор компании связывает это с дипломатическим конфликтом между Украиной и Южной Кореей из-за передачи Сеулу северокорейских пленных.

Об этом пишет издание The Diplomat, которое пообщалось с руководителем стартапа Сенгвоном Чо. По его словам, в середине октября ему сообщили, что всю работу с украинскими подразделениями нужно остановить, а украинский представитель объяснил, что приказ поступил "сверху". Кто именно и почему принял такое решение, неизвестно.

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Сам Чо убежден, что причина - в ухудшении отношений между Киевом и Сеулом, хотя официально решение ему не объяснили.

"Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной", - заявил Чо.

Помощь Южной Кореи Украине
Помощь Южной Кореи Украине / Инфографика: Главред

В то же время в МИД Украины отказались комментировать ситуацию, отметив, что не высказываются по поводу частных инициатив. Официального подтверждения связи между приостановкой работ и дипломатическим спором нет. Представитель МИД Южной Кореи, в свою очередь, заявил изданию, что помощь Украине будут рассматривать отдельно от спора с Киевом.

На что способна корейская система Barbara

Разработка Newtype под названием Barbara призвана ускорить передачу данных и определение целей в артиллерийских подразделениях. Военный диктует отчет в смартфон, а голосовой ИИ преобразует его в структурированное сообщение для офицера управления огнем.

Система также выделяет потенциально ошибочные координаты и цели, расположенные в гражданских районах. Окончательное решение об открытии огня при этом остается за человеком.

Доступ к двум украинским подразделениям компания получила при содействии канадской консалтинговой фирмы Reaktion Group. По словам Чо, военные положительно оценили возможности системы, а завершить испытания планировали к концу 2026 года.

Вернётся ли Newtype в Украину

С середины октября связь с украинскими партнерами прервалась: запланированные тесты, сбор отзывов военных и переговоры о внедрении отменили или отложили. Последний контакт состоялся через несколько дней после того, как Сеул объявил об отзыве посла из Киева.

"Практически все партнерства и местная сеть контактов, которые построила наша компания, перестали функционировать", - подытожил Чо.

Планов возвращаться в Украину у компании пока нет. Решение могут пересмотреть только после нормализации отношений между Киевом и Сеулом.

Почему поссорились Украина и Южная Корея

Конфликт разгорелся после выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 23 сентября, где он сообщил о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. Их захватили в Курской области, где военные КНДР воевали на стороне страны-агрессора - России.

Сеул настаивает, что Киев нарушил договоренность о конфиденциальности, тогда как в Офисе президента существование такого соглашения отрицают. Как пишет Kyiv Independent, 8 октября Южная Корея объявила об отзыве своего посла Пак Хи-чхана из Украины.

Впоследствии Сеул отозвал и часть сотрудников посольства, объясняя это отсутствием надлежащих шагов со стороны Киева и угрозой российских ударов.

Хватает ли Украине дипломатов для работы с партнерами

Политолог Владимир Фесенко в интервью Главреду подчеркнул, что Украине следует как можно скорее устранить кадровые пробелы в дипломатии - в частности, назначить нового посла в США.

"Кандидатуры, на мой взгляд, есть. У нас есть опытные дипломаты", - отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что затягивание с такими назначениями сказывается на работе с ключевыми партнерами.

"Необходимо, чтобы посла назначили до конца года и он уже мог активно работать с новым составом Конгресса. Ведь одна из функций посла Украины - активное сотрудничество с конгрессменами", - пояснил Фесенко.

Аналитик Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Татьяна Федосюк в колонке для ICDS считает, что Киев недооценил чувствительность вопроса пленных для Сеула.

"Обеспокоенность Сеула следовало бы почувствовать и понять в Киеве. Однако отношения пошли в противоположном направлении - из-за недопонимания и нежелания идти на уступки, преимущественно со стороны президента и его администрации", - пишет она.

По её мнению, эта история отражает более общую тенденцию в отношениях Украины с партнёрами.

"Киев на собственном горьком опыте узнает, что поддержка партнеров, какой бы естественной и справедливой она ни казалась, все больше зависит от их внутренних политических соображений", - отметила Федосюк.

Южная Корея - последние новости

Как сообщал Главред, 28 сентября МИД Южной Кореи вызвал исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина. Сеул потребовал от Киева официальных объяснений и извинений. Наибольшее недовольство в Сеуле вызвало то, что Киев отрицал само существование соглашения о конфиденциальности.

До этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён выразил недовольство действиями Киева. Он обвинил Украину в срыве секретного соглашения о неразглашении передачи пленных. По словам Ли Чжэ Мёна, вопрос репатриации северокорейских пленных является чрезвычайно деликатным.

Еще в августе Сеул обозначил пределы своей поддержки Киева. Южная Корея не планирует поставлять Украине летальное оружие, даже несмотря на данные о подготовке КНДР к отправке в Россию новых военных. Правительство в Сеуле придерживается осторожной позиции в отношении украинского запроса на системы ПВО.

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О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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