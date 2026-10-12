Переговоры о мире требуют нового формата: Сибига назвал условие для прорыва

Главное из заявления Сибиги:
- Формула "3 плюс 2" не работает
- Делегация США посетила Москву восемь раз
- Украина добивается перемирия на море, в воздухе и в энергетике
Настоящий прорыв в мирном процессе возможен только после личной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, поскольку переговоры на более низком уровне такой динамики не обеспечат. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.
По его словам, Киев постоянно подтверждает готовность и к трехстороннему формату с участием США и России. Украинская сторона стремится к тому, чтобы такие переговоры состоялись без промедлений, и будет использовать любой шанс приблизить мир.
Однако самым эффективным шагом для качественно новой динамики дипломат считает именно прямой контакт двух президентов. Формат при этом может быть разным.
"Будь то вместе с Трампом или при посредничестве президента Эрдогана. Мы даем понять, что готовы к этому. И у нас есть что показать в качестве результата этой встречи. Как минимум перемирие, обмен военнопленными, возвращение детей", - подчеркнул Сибига.
Предварительные договоренности, по оценке министра, можно достичь как в ходе беседы президентов, так и на более низких уровнях. Однако переговорные команды нередко ходят по кругу, несколько раз возвращаясь к одним и тем же темам, и только глава государства способен окончательно решить самые сложные вопросы.
"Но если мы говорим о новой динамике, о новой перспективе, о новых временных рамках завершения войны - нужна встреча на уровне лидеров, я так считаю", - убежден министр.
Сибига также объяснил, откуда берутся нестандартные предложения, которые время от времени озвучивают участники переговоров или люди, имеющие отношение к процессу.
По его мнению, они появляются потому, что "дух Анкориджа" уже мертв, а формула "3 плюс 2" не сработала.
"Украина четко занимает позицию: "ничего об Украине без Украины". Ни одна формула, ущемляющая территориальную целостность и суверенитет, не будет принята Украиной, нашим народом и президентом Украины. Поэтому да, должны быть новые идеи, исходящие из этих геополитических реалий", - отметил он.
Министр обратил внимание и на хронологию американской "челночной дипломатии": делегация США восемь раз посетила Москву и только после этого впервые приехала в Киев. Во время визита американцы предложили ряд наработок, которые должны помочь возобновить переговоры на определенном этапе.
Отдельное направление работы - пакет мер по укреплению доверия, которые можно обнародовать по итогам переговоров. Украина вместе с партнерами добивается перемирия в энергетике, на море и в воздухе, и, как подчеркивает министр, за это нужно бороться.
Особое значение эта тема имеет для государств, чье благосостояние зависит от украинского агроэкспорта.
"Мы видим последствия ограничения Россией свободы судоходства в Черном море. Мы видим обеспокоенность партнеров, прежде всего из стран Глобального Юга. Они понимают последствия для своих экономик, прежде всего в контексте глобальной продовольственной безопасности, где Украина играет одну из ключевых ролей - роль глобального гаранта продовольственной безопасности", - подытожил Сибига.
Как Европа может изменить ход переговоров
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок говорил, что полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве.
По его словам, речь идет не о формальном присутствии европейских представителей за столом переговоров, а о двух конкретных шагах со стороны Брюсселя.
"Во-первых, Европа должна пообещать Украине финансирование после замораживания конфликта. Во-вторых, она должна получить заверения от России (хотя это и звучит странно), что та не будет нападать на европейские страны", - пояснил аналитик.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, переговоры представителей США, стран E3, Еврокомиссии, Украины и НАТО в Майами о путях деэскалации и завершения войны с Россией завершились раньше, чем планировалось. Встреча состоялась 9 октября в закрытом загородном клубе Shell Bay Club, совладельцем которого является Стив Уиткофф.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что завершение российско-украинской войны путем переговоров пока недостижимо. По его словам, боевые действия зашли в стратегический тупик, выйти из которого можно либо через договоренности, либо через эскалацию.
Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что Украина готова уже в октябре сесть за стол трехсторонних переговоров с США и Россией и теперь ждет лишь сигнала из Москвы.
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О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 5 сентября 2024 года Андрей Сибига занимает должность министра иностранных дел Украины.
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