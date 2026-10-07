Трехсторонние переговоры с РФ могут пройти в октябре: в МИД назвали условие

Украина готова к пяти режимам прекращения огня - от безусловного по всей линии фронта до энергетического и черноморского перемирия.

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Украина готова к трехсторонним переговорам с РФ и США в октябре / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/mfa.gov.ua, wikimedia.org/Qweasdqwe

Главное из заявлений Тихого:

Киев хочет провести трехстороннюю встречу с РФ и США уже в октябре

Украина готова к пяти режимам прекращения огня

Ответа Москвы до сих пор нет

Украина готова уже в октябре сесть за стол трехсторонних переговоров с США и Россией и теперь ждет лишь сигнала из Москвы. Такую позицию спикер МИД Георгий Тихий озвучил на встрече с журналистами 7 октября, сообщает ТСН.

Дипломат подчеркнул, что Киев не настаивает на встрече именно первых лиц, хотя как раз от нее ждет наибольшего результата.

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"Как и прежде, мы убеждены, что именно уровень лидеров мог бы принести наиболее прорывные результаты для достижения мира, но Украина готова и к встрече в трехстороннем формате Украина-Россия-Соединенные Штаты на других уровнях", – заявил Тихий.

Пять режимов тишины: от Джидды до Черного моря

Среди вариантов, которые Киев готов поддержать, – безусловное и полное прекращение огня, перемирие в Черном море при посредничестве Турции и Египта, энергетическое и продовольственное перемирие при посредничестве Индии, а также энергетическое перемирие, которое предлагают США. По словам Тихого, вопрос лишь в том, готова ли к этим режимам Россия, передает Суспильне.

Спикер подчеркнул, что позиция Киева относительно общей тишины остается неизменной уже более полутора лет.

"И с украинской стороны, опять же, повторю, есть готовность достигать реальных решений, реального прекращения войны. На днях заявлял об этом министр иностранных дел Андрей Сибига, подтверждал, что есть по состоянию на сейчас пять таких разных режимов прекращения огня, к которым Украина готова, которые в разных форматах прорабатываются. Это, прежде всего, тот общий режим прекращения огня безусловный и полный, на который Украина согласилась еще в марте 2025 года в Джидде", – пояснил спикер МИД.

Такой режим может заработать сразу, как только Россия даст зеркальное согласие. Предложения по безопасности в Черном море сейчас согласовывают в тесных консультациях с Анкарой и Каиром.

Четыре предложения и ожидание Москвы

Накануне Сибига рассказал, что Киев получил четыре предложения о перемирии – от Индии, Турции, Египта и США, – и объяснил, на каких условиях Украина готова их поддержать.

"У нас есть четыре предложения. Самое широкое – предложение Индии. Мы готовы к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Черном море. Это полное энергетическое перемирие, остановка ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", – подчеркнул министр, сообщает Европейская правда.

Президент Владимир Зеленский 4 октября подтвердил, что Украина готова к технической встрече в трехстороннем формате до конца октября – в ОАЭ или в другой стране, которую предложат американцы. Ответа Кремля Киев, по его словам, пока не получил, пишет Украинская правда.

Переговоры с Россией - последние новости по теме

Как писал Главред, Дональд Трамп сомневается, что Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие до зимы, хотя Киев уже получил от Москвы определенные сигналы относительно такой договоренности.

Напомним, 23 сентября госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров провели в Нью-Йорке 52-минутные закрытые переговоры, на которых обсудили войну против Украины.

В то же время эксперты сомневаются, что Кремль действительно пойдет на энергетическое перемирие, ведь Россия продолжает бить по украинской энергетике, параллельно обсуждая паузу с посредниками.

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О персоне: Георгий Тихий Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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