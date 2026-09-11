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Европа может изменить ход переговоров: названы условия для прекращения войны

Мария Николишин
11 сентября 2026, 13:22
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Эксперт объяснил, какие гарантии должен получить Киев, прежде чем переговоры станут реальными.
Европа может изменить ход переговоров: названы условия для прекращения войны
Условия приостановки военных действий в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

  • Условия замораживания войны зависят от позиции Европы
  • Россия должна гарантировать ЕС отказ от нападения
  • Формат переговоров уже начал меняться

Полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, о необходимости замораживания конфликта уже открыто говорит президент Зеленский, поэтому вопрос остается в том, что именно для этого должно произойти.

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"Я сейчас очень осторожно высказываюсь по поводу временных прогнозов. Могу говорить лишь об условиях, которые могут помочь заморозить войну. Зеленский сам говорит, что Украине нужно замораживание. Это может произойти только в том случае, если к переговорному процессу полноценно присоединится Европа", - отметил он.

Клочок добавил, что речь идет не о формальном присутствии европейских представителей за столом переговоров, а о двух конкретных шагах со стороны Брюсселя.

"Во-первых, Европа должна пообещать Украине финансирование после замораживания конфликта. Во-вторых, она должна получить заверения от России (хотя это и звучит странно), что та не будет нападать на европейские страны", - пояснил аналитик.

Каковы возможные сценарии отвода войск

Точный момент, когда эти условия могут быть выполнены, аналитик связывает с несколькими альтернативными вариантами развития событий на фронте и за столом переговоров.

Он допускает как односторонний отход противоположной стороны, так и более сложную схему с международным контролем над частью территории.

"Возможно, тогда, когда Путин отступит к административным границам Донецкой области. Или если будут достигнуты договоренности об отводе украинских и российских войск, а определенную территорию передадут, условно, под контроль сил ООН. Но этому должны предшествовать договоренности между Украиной, Европой, Россией и США", - подчеркнул Клочок.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Как долго могут длиться переговоры

Формат переговоров, по наблюдениям аналитика, уже начал меняться, хотя окончательного состава участников процесса пока нет.

"Мы уже видим, что формат переговоров меняется. По срокам это действительно может затянуться до конца зимы 2027 года", - подытожил он.

Каковы вероятные сроки завершения войны

Глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко говорил, что Россия может исчерпать ресурсы для продолжения войны против Украины к 2028 году.

По его оценке, дальнейшая динамика будет зависеть от темпов российских военных и экономических потерь.

"У России есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, но, по нашим оценкам, они иссякнут к 2028 году", - сказал он.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Переговоры о завершении войны - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что конец сентября может принести первые конкретные результаты переговоров Украины с США и приблизить встречу с президентом Дональдом Трампом.

Издание Politico писало, что Владимир Зеленский делает ставку на то, что война, перенесенная вглубь страны-агрессора России, заставит кремлевского диктатора Владимира Путина серьезно отнестись к мирным переговорам.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил о появлении возможности возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией - после того, как американские представители провели встречи в Киеве и Москве.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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