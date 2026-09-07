Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

Андрей Сибига саркастически ответил Сергею Лаврову на его заявление о необходимости "борьбы с нацизмом" в Европе, указав на саму Россию.

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Окончание войны - заявление Лаврова вызвало резкую реакцию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Лавров заявил, что война должна завершиться "искоренением нацизма"

Сибига ответил, что для этого РФ пришлось бы воевать на собственной территории

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война должна завершиться так , чтобы в Европе "не осталось нацизма". В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига саркастически указал, где России пришлось бы искать объект для такой "борьбы". Об этом украинский чиновник заявил в соцсети Х.

"Чтобы достичь этой цели, потребовалась бы специальная военная операция в европейской части России", - написал Сибига. видео дня

Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Ранее, 7 сентября, во время выступления перед студентами МГИМВ Лавров заявил, что завершение боевых действий Кремль связывает не только с прекращением войны, но и со своей давней идеологической риторикой в отношении Украины и Европы.

"Эту войну нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, который вновь пустил сюда свои метастазы", - заявил Лавров.

Российский дипломат также поставил под сомнение возможность сохранения действующей украинской власти после завершения войны. По его словам, такое развитие событий Кремль пытается связать с историческими нарративами о победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Лавров утверждает, что оставить у власти украинское руководство якобы означало бы "предать подвиг" тех, кто победил нацизм в 1945 году.

Эти заявления в очередной раз повторяют риторику, с помощью которой Москва годами оправдывает агрессию против Украины. В то же время именно Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение и продолжает войну против Украины.

Когда может закончиться война - военный назвал возможные сроки

Реальные условия для прекращения огня в войне России против Украины могут возникнуть в течение следующего года, однако нынешняя активизация переговоров еще не означает скорого завершения боевых действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко в Facebook.

По оценке военного, новая волна дипломатических контактов между США, Украиной и Россией не должна создавать в обществе завышенных ожиданий. Он напомнил, что вопрос о прекращении боевых действий обсуждается фактически с самого начала полномасштабной войны.

"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - отметил Федоренко.

Ключевой проблемой для скорейшего прекращения войны Федоренко считает нынешние возможности Кремля продолжать агрессию. Москва также может рассчитывать на осложнение ситуации в украинском тылу в осенне-зимний период, что снижает её заинтересованность в перерыве.

В то же время, по оценке военного, затяжная война все сильнее истощает Россию и усугубляет проблемы в различных сферах. Именно совокупность этих факторов может изменить ситуацию в ближайшее время.

"Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года", - заявил Федоренко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор ЦРУ Ретклифф провел тайную встречу в Москве с главой ФСБ, после чего Кремль изменил тон в реакции на международные сигналы о деэскалации. Страна-агрессор сразу же усилила удары по Украине. Под удары попали города, энергосистема, объекты водоснабжения и склады с продовольствием.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс резко отреагировал на заявления Кремля. Он подчеркнул, что истинные первопричины войны должны быть устранены. В своём заявлении в соцсети X Кубилюс назвал Владимира Путина виновником войны и упомянул оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году.

Институт изучения войны (ISW) в отчете указал, что Кремль не готов к существенным компромиссам и рассчитывает продолжать кампанию военными методами. Аналитики отметили в отчете план Путина в отношении Украины как неизменный и максималистский. В отчете перечислены требования Москвы о полном выводе украинских войск из ряда областей, понятия "демилитаризации" и "денацификации", а также приведен прогноз о возможности захвата всей Донецкой области к концу 2026 года.

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О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем главы Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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