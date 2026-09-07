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Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ

Юрий Берендий
7 сентября 2026, 22:02
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Андрей Сибига саркастически ответил Сергею Лаврову на его заявление о необходимости "борьбы с нацизмом" в Европе, указав на саму Россию.
Лавров назвал циничное условие завершения войны: в Украине дали резкий ответ
Окончание войны - заявление Лаврова вызвало резкую реакцию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Лавров заявил, что война должна завершиться "искоренением нацизма"
  • Сибига ответил, что для этого РФ пришлось бы воевать на собственной территории

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война должна завершиться так , чтобы в Европе "не осталось нацизма". В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига саркастически указал, где России пришлось бы искать объект для такой "борьбы". Об этом украинский чиновник заявил в соцсети Х.

"Чтобы достичь этой цели, потребовалась бы специальная военная операция в европейской части России", - написал Сибига.

видео дня
Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

Ранее, 7 сентября, во время выступления перед студентами МГИМВ Лавров заявил, что завершение боевых действий Кремль связывает не только с прекращением войны, но и со своей давней идеологической риторикой в отношении Украины и Европы.

"Эту войну нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, который вновь пустил сюда свои метастазы", - заявил Лавров.

Российский дипломат также поставил под сомнение возможность сохранения действующей украинской власти после завершения войны. По его словам, такое развитие событий Кремль пытается связать с историческими нарративами о победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Лавров утверждает, что оставить у власти украинское руководство якобы означало бы "предать подвиг" тех, кто победил нацизм в 1945 году.

Эти заявления в очередной раз повторяют риторику, с помощью которой Москва годами оправдывает агрессию против Украины. В то же время именно Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение и продолжает войну против Украины.

Когда может закончиться война - военный назвал возможные сроки

Реальные условия для прекращения огня в войне России против Украины могут возникнуть в течение следующего года, однако нынешняя активизация переговоров еще не означает скорого завершения боевых действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко в Facebook.

По оценке военного, новая волна дипломатических контактов между США, Украиной и Россией не должна создавать в обществе завышенных ожиданий. Он напомнил, что вопрос о прекращении боевых действий обсуждается фактически с самого начала полномасштабной войны.

"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - отметил Федоренко.

Ключевой проблемой для скорейшего прекращения войны Федоренко считает нынешние возможности Кремля продолжать агрессию. Москва также может рассчитывать на осложнение ситуации в украинском тылу в осенне-зимний период, что снижает её заинтересованность в перерыве.

В то же время, по оценке военного, затяжная война все сильнее истощает Россию и усугубляет проблемы в различных сферах. Именно совокупность этих факторов может изменить ситуацию в ближайшее время.

"Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года", - заявил Федоренко.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, директор ЦРУ Ретклифф провел тайную встречу в Москве с главой ФСБ, после чего Кремль изменил тон в реакции на международные сигналы о деэскалации. Страна-агрессор сразу же усилила удары по Украине. Под удары попали города, энергосистема, объекты водоснабжения и склады с продовольствием.

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс резко отреагировал на заявления Кремля. Он подчеркнул, что истинные первопричины войны должны быть устранены. В своём заявлении в соцсети X Кубилюс назвал Владимира Путина виновником войны и упомянул оккупацию Крыма в 2014 году и полномасштабное вторжение в 2022 году.

Институт изучения войны (ISW) в отчете указал, что Кремль не готов к существенным компромиссам и рассчитывает продолжать кампанию военными методами. Аналитики отметили в отчете план Путина в отношении Украины как неизменный и максималистский. В отчете перечислены требования Москвы о полном выводе украинских войск из ряда областей, понятия "демилитаризации" и "денацификации", а также приведен прогноз о возможности захвата всей Донецкой области к концу 2026 года.

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О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем главы Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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