Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель

Вы узнаете:
- Как правильно хранить картофель, чтобы он дольше оставался свежим
- Почему картофель не стоит хранить в полиэтиленовом пакете
- Какие продукты могут ускорить его прорастание
Картофель может долго храниться, однако при неправильных условиях быстро начинает прорастать, сморщиваться или гнить. На его состояние влияют температура, свет, влажность и даже соседство с другими продуктами.
Главред рассказывает, как правильно хранить картофель, чтобы он дольше оставался свежим и не прорастал.
Где лучше всего хранить картофель
Как пишет Simply Recipes, картофель следует хранить в прохладном, сухом и темном месте. Для этого подойдет кладовая или кухонный ящик, куда не попадает прямой солнечный свет.
Тепло, свет и избыточная влажность могут ускорить прорастание клубней. Поэтому картофель лучше не оставлять на подоконнике или открытой кухонной поверхности.
Почему картофель не стоит хранить в полиэтиленовом пакете
Полиэтиленовый пакет - не лучший вариант для длительного хранения картофеля. В нём может скапливаться влага, что повышает риск появления плесени и гниения.
Вместо пластиковой упаковки можно использовать бумажный или сетчатый пакет, а также вентилируемую емкость, обеспечивающую доступ воздуха.
Какие продукты не стоит класть рядом с картофелем
Картофель рекомендуется хранить отдельно от продуктов, выделяющих этилен. К ним относятся, в частности, яблоки, авокадо и помидоры.
Этилен - природный газ, который выделяют некоторые фрукты и овощи в процессе созревания. Он может влиять на процессы созревания и прорастания продуктов.
Можно ли хранить картофель в холодильнике
Картофель также можно хранить в холодильнике. Низкая температура способна помочь продлить срок его хранения на несколько месяцев.
В то же время рекомендации относительно оптимальной температуры хранения могут различаться. Поэтому важно следить за состоянием клубней и не допускать их порчи.
Что делать с проросшим картофелем
Во время хранения картофель следует регулярно проверять. Если отдельный клубень начал гнить, его нужно сразу убрать, чтобы плесень и бактерии не распространились на остальные.
Если картофель лишь слегка пророс и остаётся твёрдым, небольшие ростки можно удалить, а мягкие участки - срезать. Сильно проросшие, мягкие или позеленевшие клубни лучше не употреблять.
Как выбрать картофель для длительного хранения
При покупке стоит выбирать твёрдые клубни без синяков, пятен и повреждений. Картофель не должен иметь зелёного оттенка, поскольку он свидетельствует о воздействии света.
Также лучше выбирать клубни с едва заметными "глазками" - небольшими углублениями, из которых впоследствии могут появиться ростки.
Вас также может заинтересовать:
- Замиокулькас станет пышным и густым: понадобятся два продукта с кухни
- Туи будут пышными и зелеными: какая подкормка нужна в сентябре
- Как не опоздать со сбором грецких орехов: лучшее время для урожая
Об источнике: Simply Recipes
Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановиться после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.
Аудитория Simply Recipes превышает 15 миллионов посетителей в месяц.
"Все наши рецепты разработаны профессионалами, тщательно протестированы и рассчитаны на настоящую домашнюю кухню, поэтому на вашем столе они будут такими же вкусными, как и на нашем. Наша главная цель - делиться рецептами, которые вам захочется готовить снова и снова", - говорится на сайте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред