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Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель

Руслана Заклинская
7 сентября 2026, 17:22
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Неправильное хранение может привести к тому, что картофель быстро прорастёт или начнёт гнить.
Не сгниет и не прорастёт до весны: куда нужно положить картофель
Картофель / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить картофель, чтобы он дольше оставался свежим
  • Почему картофель не стоит хранить в полиэтиленовом пакете
  • Какие продукты могут ускорить его прорастание

Картофель может долго храниться, однако при неправильных условиях быстро начинает прорастать, сморщиваться или гнить. На его состояние влияют температура, свет, влажность и даже соседство с другими продуктами.

Главред рассказывает, как правильно хранить картофель, чтобы он дольше оставался свежим и не прорастал.

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Где лучше всего хранить картофель

Как пишет Simply Recipes, картофель следует хранить в прохладном, сухом и темном месте. Для этого подойдет кладовая или кухонный ящик, куда не попадает прямой солнечный свет.

Тепло, свет и избыточная влажность могут ускорить прорастание клубней. Поэтому картофель лучше не оставлять на подоконнике или открытой кухонной поверхности.

Почему картофель не стоит хранить в полиэтиленовом пакете

Полиэтиленовый пакет - не лучший вариант для длительного хранения картофеля. В нём может скапливаться влага, что повышает риск появления плесени и гниения.

Вместо пластиковой упаковки можно использовать бумажный или сетчатый пакет, а также вентилируемую емкость, обеспечивающую доступ воздуха.

ТОП-5 сортов картофеля
ТОП-5 сортов картофеля / Инфографика: Главред

Какие продукты не стоит класть рядом с картофелем

Картофель рекомендуется хранить отдельно от продуктов, выделяющих этилен. К ним относятся, в частности, яблоки, авокадо и помидоры.

Этилен - природный газ, который выделяют некоторые фрукты и овощи в процессе созревания. Он может влиять на процессы созревания и прорастания продуктов.

Можно ли хранить картофель в холодильнике

Картофель также можно хранить в холодильнике. Низкая температура способна помочь продлить срок его хранения на несколько месяцев.

В то же время рекомендации относительно оптимальной температуры хранения могут различаться. Поэтому важно следить за состоянием клубней и не допускать их порчи.

Что делать с проросшим картофелем

Во время хранения картофель следует регулярно проверять. Если отдельный клубень начал гнить, его нужно сразу убрать, чтобы плесень и бактерии не распространились на остальные.

Если картофель лишь слегка пророс и остаётся твёрдым, небольшие ростки можно удалить, а мягкие участки - срезать. Сильно проросшие, мягкие или позеленевшие клубни лучше не употреблять.

Как выбрать картофель для длительного хранения

При покупке стоит выбирать твёрдые клубни без синяков, пятен и повреждений. Картофель не должен иметь зелёного оттенка, поскольку он свидетельствует о воздействии света.

Также лучше выбирать клубни с едва заметными "глазками" - небольшими углублениями, из которых впоследствии могут появиться ростки.

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Об источнике: Simply Recipes

Сайт Simply Recipes был основан в 2003 году Элизой Бауэр как блог семейных рецептов. Изначально проект был способом восстановиться после болезни. Со временем он превратился в один из самых популярных кулинарных сайтов, включающий более 3 000 проверенных рецептов, справочников и планов питания.

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