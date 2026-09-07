Как в Норвегии сохраняют тепло зимой: полезные решения для дома в морозы

Теплый пол не считается обязательным для домов в Норвегии. Комфорт зимой обеспечивают утепление, электрические панели, печи и тепловые насосы.

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Хорошо утепленному дому не требуется постоянный обогрев для поддержания уюта / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему норвежские дома остаются теплыми даже в сильные морозы

Чем местные жители дополняют электрические радиаторы зимой

Как вентиляция возвращает в дом уходящее тепло

В Норвегии борьба с зимним холодом начинается не с покупки мощных радиаторов. Основное внимание уделяют утеплению здания, герметичности, вентиляции с рекуперацией и сочетанию нескольких источников тепла.

Несмотря на суровый климат, теплые полы не являются обязательной частью каждого норвежского дома. Во многих жилищах до сих пор используют привычные электрические обогреватели, которые при необходимости дополняют дровяными печами или тепловыми насосами. Об этом пишет NVE.

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Чем отапливают дома в Норвегии

По данным Норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE), панельные электрические обогреватели долгое время оставались одним из наиболее распространенных способов отопления жилья. Особенно часто такое оборудование встречается в частных домах.

В многоквартирных зданиях чаще используются централизованные или водяные системы. При этом интерьер обычного норвежского дома может сочетать настенный электрический радиатор и установленную в другой части помещения дровяную печь.

Электрический обогреватель / Фото: скриншот с Youtube

Исследования SINTEF показывают, что электрические панели продолжают играть важную роль в отоплении норвежского жилья, несмотря на растущую популярность более современных технологий.

Зачем норвежцы устанавливают дровяные печи

Дровяная печь в Норвегии является не только традиционным элементом интерьера. Ее используют как основной или дополнительный источник тепла, особенно в периоды сильных морозов, когда потребление электроэнергии резко возрастает.

Результаты наблюдений за реальными домами свидетельствуют, что работающая печь способна снизить нагрузку на электрические радиаторы. Наиболее заметен такой эффект в зданиях, где панельные обогреватели являются основной системой отопления.

Норвежцы устанавливают дровяные печи / Фото: скриншот с Youtube

Схема работает достаточно просто: электрические приборы поддерживают установленную температуру, а печь обеспечивает дополнительный обогрев в холодные дни. Когда в помещении становится теплее, радиаторы включаются реже, благодаря чему сокращается пиковое потребление электроэнергии.

Почему тепловые насосы расходуют меньше электричества

В норвежских домах также широко применяют тепловые насосы. Наиболее распространены системы типа "воздух - воздух", однако встречаются установки "воздух - вода" и геотермальные решения.

Тепловые насосы расходуют меньше электричества / Фото: скриншот с Youtube

"Принцип их работы отличается от обычного электрического обогревателя. Панель фактически преобразует электроэнергию в тепло, тогда как тепловой насос переносит тепло из окружающей среды в дом", - поясняют авторы материала.

Благодаря такому принципу тепловой насос способен потреблять меньше электроэнергии, чем традиционное электрическое отопление. Подобные системы также считаются более эффективной альтернативой старым котлам, работающим на ископаемом топливе.

Утепление важнее мощного радиатора

Главный секрет норвежского подхода заключается в сокращении теплопотерь. При строительстве и модернизации домов особое внимание уделяют утеплению стен и крыши, качеству окон, а также герметичности здания.

"Основная идея заключается в использовании хорошо утепленной оболочки здания, герметичности и других пассивных мер, благодаря которым потребность в мощной системе отопления резко снижается", - говорится в материале.

Хорошо утепленный дом медленнее остывает, поэтому системе отопления не приходится постоянно работать на максимальной мощности. Э

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Об источнике: NVE NVE (Норвежское управление водных ресурсов и энергетики) - государственное ведомство при Министерстве энергетики Норвегии. Основанное в 1921 году управление отвечает за водные и энергетические ресурсы страны, надежность электроснабжения, развитие энергетического рынка, а также снижение рисков наводнений и оползней. NVE также является национальным центром компетенций в области гидрологии и участвует в климатических исследованиях.

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