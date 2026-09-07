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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке посетителей арт-галереи за 56 с

Виталий Кирсанов
7 сентября 2026, 04:00
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Головоломки помогают не только интересно провести свободное время, но и поддерживать мозг в тонусе.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Визуальные тесты тренируют внимательность, концентрацию, память и способность замечать даже незначительные детали. Об этом пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью занимательной головоломки. Перед вами две картинки с изображением посетителей арт-галереи. На первый взгляд они кажутся полностью идентичными, однако между ними спрятаны три различия.

На решение задачи дается всего 56 секунд. За это время нужно внимательно сравнить оба изображения и определить все несовпадения.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Не спешите: отличия могут быть совсем небольшими и находиться в самых неожиданных местах. Измениться мог цвет какого-либо предмета, исчезнуть отдельный элемент или появиться деталь, которой нет на другой картинке.

Подобные задания позволяют потренировать скорость визуального восприятия, концентрацию и способность быстро находить мелкие изменения.

Получилось обнаружить все три отличия за 56 секунд?

Если найти все различия с первого раза не удалось, расстраиваться не стоит. Еще раз внимательно сопоставьте изображения, а затем сверьтесь с подсказкой и попробуйте свои силы в других головоломках.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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