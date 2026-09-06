Новое предложение США и сроки продолжения войны: важное заявление команды Трампа

Завершение войны в Украине до зимы не гарантировано, заявил Джаред Кушнер.

https://glavred.info/world/novoe-predlozhenie-ssha-i-sroki-prodolzheniya-voyny-vazhnoe-zayavlenie-komandy-trampa-10794539.html Ссылка скопирована

Команда Дональда Трампа сделала заявление после переговоров в Киеве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное из заявлений представителей США:

В ближайшее время возможно возвращение к трехстороннему формату

Завершение войны в Украине до зимы не гарантировано

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что американская сторона надеется в ближайшее время вернуться к трехстороннему формату переговоров между Украиной, США и Россией.

"Одно из того, что, по нашему мнению со Стивом, могло бы быть продуктивным, - вернуться к трехстороннему формату, который мы использовали около шести месяцев назад. Мы поговорили с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро добьемся прогресса в этом вопросе", - сказал Кушнер на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с украинской стороной.

видео дня

Кушнер также заявил, что завершение войны в Украине до зимы не гарантировано, однако американская сторона работает над созданием условий для достижения этой цели.

/ Инфографика: Главред

"Это очень, очень сложная проблема, но мы попробуем. И я думаю, что если мы сможем этого достичь, это будет невероятно. Это не означает, что мы этого достигнем, но это очень важные усилия", - сказал он.

Кроме того, Трамп поручил Кушнеру и Уиткоффу сформировать "мирный пакет" для завершения войны.

Смотрите видео - заявление Кушнера:

/ Скриншот

Позиция Уиткоффа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс попросили его и Джареда Кушнера возобновить переговоры по завершению войны в Украине.

"Президент попросил меня и Джареда приехать сюда и возобновить разговор, переговоры, потому что это так важно для него. И по его просьбе, по просьбе вице-президента и государственного секретаря Марко Рубио мы приехали сюда", – сказал Уиткофф.

Он отметил, что доволен результатами переговоров в Москве и Киеве.

"Я думаю, что мы действительно довольны тем, что произошло в разговорах в Москве, а теперь и здесь", – сказал Уиткофф.

/ Инфографика: Главред

Также он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за гостеприимство и отметил стойкость украинцев.

"Их стойкость так ярко выражена и особенна. Вы были смелыми. И мы хвалим вас", – заявил спецпосланник Трампа.

"Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. В Москве мы обсудили множество других важных и убедительных идей, которые привезли сюда, в Киев", - заявил спецпосланник президента США.

Он также отметил присутствие советников по национальной безопасности европейских стран.

"Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все необходимое для достижения этой цели", - добавил Уиткофф.

Смотрите видео - заявление Уиткоффа:

/ Скриншот

Переговоры с командой Трампа - новости по теме

Ранее сообщалось, что переговоры Владимира Зеленского со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стали частью дипломатических попыток найти путь к завершению российско-украинской войны.

По итогам первой части встречи стало ясно, что стороны обсуждают не только прекращение боевых действий, но и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, призванные предотвратить новую российскую агрессию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что диктатор Владимир Путин по-прежнему не готов согласиться на прекращение войны в Украине на условиях, которые не отвечают интересам Москвы. Более того, требования Кремля стали жестче на фоне уверенности российских властей в собственном военном преимуществе.

Как ранее писал Главред, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу, 5 сентября, провели в Москве переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, посвященные дальнейшим шагам по завершению войны в Украине.

Читайте также:

О персоне: Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред