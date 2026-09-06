Зеленский назвал главное условие завершения войны: что решится только на уровне лидеров

Президент Украины заявил, что территориальный вопрос можно решить только на уровне лидеров.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-nazval-glavnoe-uslovie-zaversheniya-voyny-chto-reshitsya-tolko-na-urovne-liderov-10794536.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал главное условие завершения войны / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Уиткофф и Кушнер дали новый импульс переговорному процессу

Территориальный вопрос – один из наиболее сложных в переговорах

Украина допускает возобновление переговоров с Россией, однако наиболее сложные вопросы, в частности территориальный, могут быть окончательно урегулированы только на уровне глав государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, Уиткофф и Кушнер фактически дали новый импульс переговорному процессу, посетив сначала Россию, а затем Украину. Во время встречи с американскими представителями стороны обсудили перспективы завершения войны и возможность возвращения Киева и Москвы к дипломатическому диалогу.

видео дня

Президент отметил, что ранее уже состоялась трехсторонняя встреча при участии советников по национальной безопасности. Теперь, по его словам, необходимо приложить максимум усилий, чтобы переговоры удалось возобновить.

"У нас была трехсторонняя встреча, вы помните, и эта встреча с участием советников по национальной безопасности. Я думаю, что мы сделаем все, все стороны, чтобы возобновить эти переговоры", - сказал Зеленский.

Отдельно глава государства остановился на территориальном вопросе. Он подчеркнул, что эта тема по-прежнему остается одной из наиболее сложных в возможном переговорном процессе и требует обсуждения непосредственно на уровне лидеров.

Вместе с тем Зеленский отметил, что сейчас есть возможность обсуждать не только прекращение боевых действий, но и более широкий круг вопросов - от гарантий безопасности до будущего Украины.

"Главное, что сегодня у нас есть такая возможность обсудить всё: и гарантии безопасности, и мы действительно говорим о будущем Украины. И мы все хотим - здесь у нас есть солидарность - мы все хотим закончить войну как можно скорее", - заявил президент.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, одним из центральных вопросов остается ситуация вокруг Донбасса. Он подчеркнул, что рассматривать ее исключительно как территориальную проблему неправильно, поскольку она непосредственно связана с самой сутью войны.

"Вопрос Донбасса - это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны", - сказал глава государства.

Кроме того, во время переговоров с американской стороной обсуждался так называемый "план процветания Украины". Зеленский подчеркнул, что после окончания боевых действий перед страной возникнет целый ряд новых вызовов, поэтому необходимо заранее определить механизмы защиты и восстановления.

Президент отметил, что Киеву важно не просто добиться прекращения войны. Не менее значимыми являются надежные гарантии безопасности и экономическая поддержка, которые должны снизить риск повторного российского нападения.

"Мы все понимаем, какие вызовы ждут нас после окончания войны. Мы обсуждаем их между собой. Мы понимаем: наша армия должна быть сильной, и это для нас главные гарантии безопасности, а для всего этого нужны ресурсы... И поэтому гарантии должны быть сильными. Четкие гарантии для Украины, я бы так сказал, чтобы война не вернулась", - подчеркнул Зеленский.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину - что известно

6 сентября в Украину впервые прибыли специальные представители президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Их визит состоялся спустя сутки после поездки американской делегации в Москву, где представители Вашингтона провели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

После прибытия американских посланников в Украину начались переговоры между представителями Киева и Вашингтона. В первом раунде консультаций приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Одной из главных тем встречи стало возможное завершение войны и перспективы дальнейшего переговорного процесса. Кушнер подчеркнул, что Дональд Трамп стремится добиться не просто прекращения боевых действий, а создания условий для устойчивого и долгосрочного мира в Украине.

По словам представителя американской стороны, будущие договоренности должны быть рассчитаны на то, чтобы предотвратить повторение войны. Кроме того, Украина после завершения боевых действий должна получить возможность использовать накопленный за годы войны опыт, силы и технологические возможности для восстановления и дальнейшего развития страны.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред