От "баняка" до "ватаги": 10 неожиданных украинских слов, прижившихся в языках мира

Борщ вошёл в лексику четырёх европейских языков, "гопак" стал международным термином, а в канадском сленге "баняком" называют старые автомобили.

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Украинские слова, вошедшие в другие языки / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Какие украинские блюда изменили мировые словари

Как слово "баняк" оказалось в канадском английском

Что из украинской лексики заимствовала Польша

Украинское слово "борщ" закрепилось как минимум в четырёх европейских языках - английском (borscht), немецком (Borschtsch), польском (barszcz) и румынском (borș), а сам статус блюда как украинского зафиксировала ЮНЕСКО, сообщает 24 Канал.

В англоязычную среду название блюда попало в конце XIX века вместе с волнами эмиграции. Сегодня это самый известный кулинарный экспорт страны на уровне лексики.

Вслед за кухней иностранные словари пополнило и украинское искусство. Гопак (hopak) стал международным терминологическим интернационализмом: аналогов танца, сочетающего сложную акробатику с элементами казацкой боевой подготовки, в западных культурах не было, поэтому языки переняли название методом прямой транслитерации.

Еще один кулинарный след - повидло (povidla). Это слово прочно укоренилось в польском и чешском языках, а в австрийском диалекте немецкого языка существует в форме powidl.

Трансатлантический скачок бытового слова

Самая неожиданная география у слова "баняк" (banyak) - термина, который сегодня можно услышать в канадском английском. В фермерские провинции Канады его привезли украинские эмигранты.

Большой глубокий котел настолько пришелся по душе местным жителям, что впоследствии в канадском сленге этим словом стали иронично называть старые автомобили или "порожню" голову.

Свои термины европейской науке диктовала и украинская природа. Описывая южные равнины и экосистему Дикого Поля в XVIII–XIX веках, европейские географы заимствовали слово "степ" - через французское посредничество (steppe) оно стало официальным международным географическим термином и вытеснило привычные для Запада названия вроде prairies.

Военная история оставила след в польской лексике через слово "ватага" (wataha), которое вошло в язык во времена казацких войн. Сначала оно означало мобильный казацкий отряд или группу людей, занимающихся промыслом, но со временем произошел семантический сдвиг: теперь так чаще всего называют стаю волков или шумную компанию.

Что переняли ближайшие соседи

Наиболее тесные языковые связи исторически сложились с Польшей, где украинские слова стали абсолютно литературной нормой. Названия популярных культур гречка (hreczka) и черешня (czereśnia) пришли туда именно с украинских земель благодаря активной торговле и развитому садоводству, а "гречка" под названием hrișcă прижилась еще и в Румынии.

Бытовые связи приграничных регионов привели в польский язык слово "гарбуз" (garbuz), которое часто употребляют наравне с аутентичным dynia.

Отдельный случай - пасека (pasieka). Украинцы исторически были лидерами пчеловодства и изобрели первый в мире рамковый улей, поэтому терминологию этого ремесла переняли и другие славянские народы.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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